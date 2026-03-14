সিলভার গাউনে ঝলমলে মালাইকা, কৃতিকের সংবর্ধনায় ফ্যাশনের ঝলক
লুক

মুম্বাইয়ের এক ঝলমলে সন্ধ্যায় তারকাদের উপস্থিতিতে জমে উঠেছিল অভিনেত্রী কৃতিক কামরা ও উপস্থাপক গৌরব কাপুর-এর বিবাহোত্তর সংবর্ধনা। তবে সেই সন্ধ্যায় অতিথিদের ভিড়ের মধ্যেও যিনি মুহূর্তেই সবার নজর কাড়েন, তিনি হলেন মালাইকা অরোরা। ঝলমলে সিলভার গাউনে তার উপস্থিতি যেন পুরো আয়োজনটিকেই এক ফ্যাশন মুহূর্তে পরিণত করে।

লালগালিচার স্টাইলে বরাবরই আলোচনায় থাকা মালাইকা এদিন বেছে নেন সিলভার সিকুইন-এম্ব্রয়ডারি করা একটি স্ট্র্যাপলেস গাউন। ঘন সিকুইন কারুকাজে তৈরি পোশাকটি আলো পড়লেই ঝিকমিক করে উঠছিল, যা পার্টির আবহকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।

গভীর নেকলাইনের স্ট্র্যাপলেস সিলুয়েট গাউনটি শরীরের গড়ন অনুযায়ী ফিট হয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে মেঝে পর্যন্ত। ফলে পুরো লুকটিতে এসেছে পরিশীলিত ও গ্ল্যামারাস এক আবহ।

অলংকারে ঝলক

পোশাকের সঙ্গে মালাইকা বেছে নেন ক্রিস্টাল ও রুবি বসানো একটি স্টেটমেন্ট নেকলেস, যা একরঙা সিলভার লুকে যোগ করেছে উজ্জ্বল রঙের স্পর্শ। সঙ্গে ছিল এমবেলিশড হাই-হিল পাম্প, ব্রেসলেট-স্টাইল ঘড়ি এবং ক্রিস্টাল ডিটেইলযুক্ত কালো ক্লাচ—সব মিলিয়ে অ্যাক্সেসরিজেও ছিল সমান নজরকাড়া উপস্থিতি।
চুল রাখা হয়েছিল নরম ঢেউ খেলানো স্টাইলে, মাঝখানে সিঁথি করে। মেকআপে ছিল গোলাপি টোনের আইশ্যাডো, উইংড আইলাইনার, সুগঠিত ভ্রু ও গ্লসি গোলাপি ঠোঁট। সামান্য হাইলাইটার পুরো লুকটিতে যোগ করেছে অতিরিক্ত উজ্জ্বলতা।

নববধূর ভিন্টেজ গ্ল্যাম

অন্যদিকে সন্ধ্যার মূল আকর্ষণ নববধূ কৃতিক কামরা নিজের রিসেপশনে হাজির হন এক ভিন্নধর্মী সাজে। বিয়ের অনুষ্ঠানে ঐতিহ্যবাহী লাল চান্দেরি শাড়ি পরার পর সংবর্ধনায় তিনি বেছে নেন ক্লাসিক ভিন্টেজ অনুপ্রাণিত একটি গাউন।
এই ডোভ-গ্রে ড্রেপড গাউনটি ছিল ফ্যাশন হাউস ডিওর-এর আর্কাইভ থেকে, যা ডিজাইন করা হয়েছিল বিখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনার জন গালিয়ানো-এর সময়কালে। গাউনটির কাওল-স্টাইল নেকলাইন ও কোমরের সূক্ষ্ম ভাঁজ তৈরি করেছে তরল সিল্কের মতো নরম প্রবাহমান এক সৌন্দর্য।

ভারী লেহেঙ্গা বা ঐতিহ্যগত রিসেপশন পোশাকের বদলে “কমই বেশি”—এই দর্শনকে সামনে রেখেই বেছে নেওয়া হয়েছিল এই সাদামাটা অথচ অভিজাত ডিজাইন।
সব মিলিয়ে সেই সন্ধ্যায় দুই ভিন্ন স্টাইল—একদিকে ঝলমলে গ্ল্যামারে ভরপুর মালাইকা অরোরা, অন্যদিকে পরিশীলিত ভিন্টেজ সৌন্দর্যে কৃতিক কামরা—মিলে সংবর্ধনাকে পরিণত করেছে এক স্মরণীয় ফ্যাশন মুহূর্তে।

প্রকাশ: ১৪ মার্চ ২০২৬, ১২: ৩০
