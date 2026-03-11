এক ডজন লুকে তৃণার কালোজাদু
লুক

এক ডজন লুকে তৃণার কালোজাদু

শেয়ার করুন
ফলো করুন

ফ্যাশনে কালো পোশাকের আবেদন চিরন্তন। সময় বদলায়, ট্রেন্ড পাল্টায়, কিন্তু কালো রঙের আবেদন কখনো ফিকে হয় না। তাই ফ্যাশনিস্তাদের ওয়ার্ডরোবে অন্তত কয়েকটি কালো পোশাক তো থাকবেই। সেই তালিকায় আছেন টালিউডের জনপ্রিয় তারকা তৃণা সাহাও। অভিনয়ের পাশাপাশি ফ্যাশন সেন্সেও তিনি সমান আত্মবিশ্বাসী। সাজপোশাকেই মেলে সেই প্রমাণ। ২০১৬ সালে ধারাবাহিকের মাধ্যমে পর্দায় অভিষেক ঘটে এই অভিনেত্রীর। অল্প সময়েই দুই বাংলার দর্শকের মন কাড়েন। টিভি পর্দার গণ্ডি পেরিয়ে ওটিটি ওয়েব সিরিজেও নজর কাড়ছেন তিনি। তবে আজকের আয়োজন তাঁর স্টাইল স্টেটমেন্ট নিয়ে। বিশেষ করে তৃণার অল ব্ল্যাক লুকগুলো—যেখানে কখনো গ্ল্যামারাস, কখনো এলিগ্যান্ট, আবার কখনো বোল্ড অবতারে ধরা দিয়েছেন তিনি। চলুন, ছবির গল্পে দেখে নেওয়া যাক—কালো পোশাকে কতটা ফ্যাশনিস্তা তৃণা সাহা।

১/১২
সাটিনের টু-পিসে নজর কাড়ছেন তৃণা। টুইস্ট-নটেড ক্রপ শার্টের সঙ্গে ম্যাচিং স্কার্ট। বেছে নিয়েছেন চাঙ্কি গোল্ড জুয়েলারি
সাটিনের টু-পিসে নজর কাড়ছেন তৃণা। টুইস্ট-নটেড ক্রপ শার্টের সঙ্গে ম্যাচিং স্কার্ট। বেছে নিয়েছেন চাঙ্কি গোল্ড জুয়েলারি
বিজ্ঞাপন
২/১২
কালো জামদানিতে বং সুন্দরী
কালো জামদানিতে বং সুন্দরী
বিজ্ঞাপন
৩/১২
শিয়ার ব্ল্যাক টপের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে ম্যাচিং ব্রালেট। তার ওপর লেয়ার করা ব্লেজার পুরো স্টাইলটিকে দিয়েছে স্মার্ট ফিনিশ
শিয়ার ব্ল্যাক টপের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে ম্যাচিং ব্রালেট। তার ওপর লেয়ার করা ব্লেজার পুরো স্টাইলটিকে দিয়েছে স্মার্ট ফিনিশ
৪/১২
হল্টারনেক স্টাইলের এই গাউনের লুকে মোহ ছড়াচ্ছেন অভিনেত্রী
হল্টারনেক স্টাইলের এই গাউনের লুকে মোহ ছড়াচ্ছেন অভিনেত্রী
৫/১২
হল্টারনেক কালো ড্রেসের সঙ্গে তিনি বেছে নিয়েছেন আকর্ষণীয় টাইগার মোটিফের গোল্ড জুয়েলারি
হল্টারনেক কালো ড্রেসের সঙ্গে তিনি বেছে নিয়েছেন আকর্ষণীয় টাইগার মোটিফের গোল্ড জুয়েলারি
৬/১২
ভিনটেজ গ্ল্যাম ছড়াচ্ছেন এই লুকে তিনি
ভিনটেজ গ্ল্যাম ছড়াচ্ছেন এই লুকে তিনি
৭/১২
তৃণা এখানে পরেছেন একটি কালো ফ্রক। মাথায় ব্যান্ডানা করে যোগ করেছেন ভ্রমণ উপযোগী আমেজ। কানে স্টেটমেন্ট দুল আর চোখে সানগ্লাস। ট্রাভেল লুকে এমন স্টাইল অনুসরণ করতে পারেন আপনিও
তৃণা এখানে পরেছেন একটি কালো ফ্রক। মাথায় ব্যান্ডানা করে যোগ করেছেন ভ্রমণ উপযোগী আমেজ। কানে স্টেটমেন্ট দুল আর চোখে সানগ্লাস। ট্রাভেল লুকে এমন স্টাইল অনুসরণ করতে পারেন আপনিও
৮/১২
সিকুইন সজ্জিত, লেইস দেওয়া ঝলমলে স্লিপ ড্রেসে ফ্রেমবন্দী হয়েছেন অভিনেত্রী। কানে পরেছেন ম্যাচিং স্টেটমেন্ট দুল
সিকুইন সজ্জিত, লেইস দেওয়া ঝলমলে স্লিপ ড্রেসে ফ্রেমবন্দী হয়েছেন অভিনেত্রী। কানে পরেছেন ম্যাচিং স্টেটমেন্ট দুল
৯/১২
ক্যাজুয়াল লুকে আছেন তৃণা। স্লিভলেস টপের সঙ্গে মিনিমাল লেয়ার নেকপিস পরেছেন
ক্যাজুয়াল লুকে আছেন তৃণা। স্লিভলেস টপের সঙ্গে মিনিমাল লেয়ার নেকপিস পরেছেন
১০/১২
স্ট্র্যাপলেস ব্লাউজের সঙ্গে সিলভার টোনের কালো শাড়িতে ফুটে উঠেছে মডার্ন আমেজ। কোমরে বেল্টসহ নিখুঁত ড্রেপিং এবং মিনিমাল স্টাইলিংও আকর্ষণ কাড়ছে
স্ট্র্যাপলেস ব্লাউজের সঙ্গে সিলভার টোনের কালো শাড়িতে ফুটে উঠেছে মডার্ন আমেজ। কোমরে বেল্টসহ নিখুঁত ড্রেপিং এবং মিনিমাল স্টাইলিংও আকর্ষণ কাড়ছে
১১/১২
ডিপনেক ফুলস্লিভ কালো টপ সহজেই যেকোনো মানানসই বটম–জিনস, ট্রাউজার বা স্কার্টের সঙ্গে পরা যায়। সঙ্গে একটি কালো সানগ্লাস আর কানে হুপ দুল যোগ করলে লুকটি পাবে স্টাইলিশ ও ট্রেন্ডি ছোঁয়া
ডিপনেক ফুলস্লিভ কালো টপ সহজেই যেকোনো মানানসই বটম–জিনস, ট্রাউজার বা স্কার্টের সঙ্গে পরা যায়। সঙ্গে একটি কালো সানগ্লাস আর কানে হুপ দুল যোগ করলে লুকটি পাবে স্টাইলিশ ও ট্রেন্ডি ছোঁয়া
১২/১২
অল ব্ল্যাক লেদার লুকে ফ্রেমে ধরা দিয়েছেন সুন্দরী। জুটি হয়েছে লেদার টোট ব্যাগ
অল ব্ল্যাক লেদার লুকে ফ্রেমে ধরা দিয়েছেন সুন্দরী। জুটি হয়েছে লেদার টোট ব্যাগ
প্রকাশ: ১১ মার্চ ২০২৬, ০৩: ০০
বিজ্ঞাপন