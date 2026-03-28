হ্যাপি বার্থডে শাকিব খান: মেগাস্টারের ১ ডজন আইকনিক লুক

আজ ২৮ মার্চ বাংলাদেশের চলচ্চিত্র জগতের মেগাস্টার শাকিব খানের জন্মদিন। বিভিন্ন চরিত্রের প্রয়োজনে আর নিজের স্টাইল স্টেটমেন্টের অংশ হিসেবে নিজের লুকে বারবার বদল এনেছেন তিনি। কখনো রাফ অ্যান্ড টাফ লুক, কখনো রোমান্টিক আমেজ আর কখনোবা পোড় খাওয়া প্রেমিকের রূপে দেখি আমরা তাঁকে সুপারহিট সব সিনেমায়। শিকারি, লিডার, প্রিয়তমা ছবিতে নজরকাড়া লুকে তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দরদ, রাজকুমার, তুফান,বরবাদ, তান্ডব, সোলজার আর প্রিন্স সিনেমায় তাঁর বৈচিত্র্যময় সব লুকের ঝলক দেখা যাচ্ছে। আর আজ জন্মদিনে ভক্তদের জন্য সারপ্রাইজ হিসেবে রিভিল করা হয়েছে আসন্ন রকস্টার সিনেমায় এই মেগাস্টারের ফার্স্ট লুক। শাকিব খানের ভক্তরা বিভিন্ন সময়ে নিজেকে বদলে ফেলে চমক দেওয়া লুকে তাঁদের প্রিয় নায়ককে দেখার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে থাকেন। আবার সিনেমার পর্দা ছাড়া ব্যক্তিগত জীবনেও বেশ স্টাইলিশ লুকে দেখা যায় শাকিব খানকে। এই জনপ্রিয় নায়কের বিভিন্ন আইকনিক আর স্টাইলিশ লুকগুলো এবার দেখে নিই চলুন। ছবিগুলো নায়কের ফেসবুক থেকে পাওয়া।
