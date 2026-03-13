প্লাস্টিক সার্জারির ছড়াছড়ির মাঝে ন্যাচারাল বিউটির আলো ছড়াচ্ছেন বলিউডের রেকর্ডভাঙা নতুন অভিনেত্রী

বলিউডে ন্যাচারাল বিউটির জোয়ারে প্রবল ভাটা এসেছিল গত কয়েক বছর। অনন্যা পান্ডে, সুহানা খান, জাহ্নবী কাপুর, খুশি কাপুরসহ জেনজি অভিনেত্রীদের লুকে চোখে লাগার মতো পরিবর্তন ইঙ্গিত দিয়েছে কসমেটিক বা সোজা ভাষায় প্লাস্টিক সার্জারির দিকে। অনেকে স্বীকারও করেছেন বিভিন্ন সৌন্দর্যবর্ধক প্রসিডিউরের কথা। এরই মাঝে এক পশলা রিফ্রেশিং বৃষ্টির মতো এলেন সদ্য কৈশোর পেরোনো নায়িকা। শিশুশিল্পী থেকে এই প্রথম ঠিকঠাক লিড রোলে অভিনয় করেছেন তিনি চল্লিশের রণবীর সিংয়ের বিপরীতে, বলিউডের সব রেকর্ড ভেঙে দেওয়া ধুরন্ধর সিনেমায়। বিশ বছর বয়সী সারা অর্জুনের কথাই বলছি। প্লাস্টিক সার্জারির ছড়াছড়ির মাঝে ন্যাচারাল বিউটির আলো ছড়াচ্ছেন তিনি এখন। আর তাঁর বিভিন্ন লুক এখন সকলের অবসেশনে পরিণত হয়েছে।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম