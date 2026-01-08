রানওয়ে থেকে রেড কার্পেট: ফ্যাশনের নতুন দ্রোহ ব্রেস্টপ্লেট বডিস
লুক

রানওয়ে থেকে রেড কার্পেট: ফ্যাশনের নতুন দ্রোহ ব্রেস্টপ্লেট বডিস

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রেড কার্পেট—ব্রেস্টপ্লেটের যাত্রা যেন সাহসিকতা, শক্তি ও শৈল্পিকতার এক অবিস্মরণীয় বিবর্তন। প্রাচীন যোদ্ধারা শত্রুর আঘাত থেকে বাঁচতে প্রতিরক্ষামূলক পোশাক হিসেবে ব্রেস্টপ্লেট ব্যবহার করতেন। সেটিই আজকের ফ্যাশন দুনিয়ায় জায়গা করে নিয়েছে। প্রাচীন রোমান বা গ্রিক যোদ্ধারা ধাতব ব্রেস্টপ্লেট ব্যবহার করতেন। নতুন প্রজন্মের ডিজাইনাররা সেটিকেই বিভিন্ন আদলে রূপ দিয়েছেন।  ব্রেস্টপ্লেট এখন বাংলাদেশের মূলধারার ফ্যাশনেও জায়গা করে নিয়েছে। সারা বিশ্বের ফ্যাশনিস্তা তারকারা ইতিমধ্যেই এই ট্রেন্ডে গা ভাসিয়েছেন। ধাতব বা অন্য শক্ত উপাদান দিয়ে তৈরি এই ব্রেস্টপ্লেট মূলত স্টাইল ও শিল্পের অনন্য বহিঃপ্রকাশ। বিশ্বের স্টাইলিশ সব তারকার ব্রেস্টপ্লেট আউটফিটের লুকগুলো দেখে আসি চলুন।

১/১২
নিজের নতুন মিউজিক ভিডিওতে একেবারেই ভিন্ন এক অবতারে ধরা দিয়েছেন বাংলাদেশের অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ। মেটালিক সোনালি ব্রেস্টপ্লেটের সাহসী লুকের সঙ্গে কালো বটমের কনট্রাস্ট তাঁর উপস্থিতিকে করেছে আরও নজরকাড়া।
২/১২
বলিউডের ফ্যাশনিস্তা অভিনেত্রী সোনম কাপুরের পরনে মেটালিক গোল্ড ব্রেস্টপ্লেট আর মিডি স্কার্ট
৩/১২
করসেট স্টাইলের মেটালিক আউটফিটে দ্যুতি ছড়াচ্ছেন বাংলাদেশের অভিনেত্রী রুনা খান
৪/১২
মার্কিন অভিনেত্রী ও স্টাইল আইকন জেনিফার লোপেজ মানেই আলাদা কিছু। এই লুকে তিনি পরেছেন মেটালিক ব্যাকলেস ড্রেস। তবে মূল আকর্ষণ ক্রপ ডিজাইনের ব্রেস্টপ্লেটটি
৫/১২
এই লুকে মেটালিক ব্রেস্টপ্লেটের কালো আউটফিট পরে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন বলিউড ডিভা তামান্না ভাটিয়া
৬/১২
প্যারিস ফ্যাশন উইকে ভারতীয় ডিজাইনার গৌরব গুপ্তের আউটফিটে রীতিমতো লাইমলাইট চুরি করে নিয়েছিলেন বলিউড সুইটহার্ট আলিয়া ভাট । মেটালিক সিলভার কোরসেট ঘরানার ব্রেস্টপ্লেটের সঙ্গে ওয়াইড লেগ কালো প্যান্টের চোখধাঁধানো লুকে এদিন অভিনেত্রীকে লাগছিল সবার চেয়ে অন্য রকম।
৭/১২
বলিউড অভিনেত্রী শানায়া মালহোত্রা কোরসেট স্টাইলের কাস্টম ব্রেস্টপ্লেটের সঙ্গে বেনারসি শাড়ি পরে  রীতিমতো অবাক করেছেন ফ্যাশনিস্তাদের
৮/১২
গ্রেস লিংয়ের ভবিষ্যৎকামী মেটাভার্স আমেজের থ্রি-ডি প্রিন্টেড সোনালি মেটাল ব্রেস্টপ্লেটটি আর্মরকোর ঘরানার। এর সঙ্গে রয়েছে লম্বা ট্রেনের ফ্লোরটাচ স্যাটিনের স্কার্ট। আম্বানিদের ছোট বউ রাধিকা মার্চেন্ট বরাবরই স্টাইলিশ লুকে ধরা দেন।
৯/১২
ফ্যাশন মোগল, টিভি ব্যক্তিত্ব ও ব্যবসায়ী কিম কার্ডাশিয়ান বছরজুড়েই নিজের ফ্যাশনের জন্য বেশ আলোচনায় থাকেন। নিরীক্ষাধর্মী লুকে কিমের জুড়ি নেই। এখানে পরেছেন সিক্স প্যাক ডিজাইনের সবুজ ব্রেস্টপ্লেট
১০/১২
ভাইব্রেন্ট পিংক আউটফিটে মার্কিন জেনজি তারকা অভিনেত্রী জেন্ডায়া। টম ফোর্ডের এই পোশাকটির মূল আকর্ষণ হাইনেক ব্রেস্টপ্লেট। সঙ্গে জুটি হয়েছে একই রঙের ফ্লোর ছোঁয়া স্কার্ট।
১১/১২
মেট গালা ২০২৫-এর আসরে স্টাইলিশ লুকে নজর কেড়েছে বলি সুন্দরি কিয়ারা আদভানির বেবি বাম্প। ফ্যাশন ডিজাইনার গৌরব গুপ্তর নকশা করা পোশাকে ছিল অনাগত সন্তানকে দেওয়া অপূর্ব ট্রিবিউট। এটি মূলত একটি কালো অফ-শোল্ডার গাউন। গাউনটির কেন্দ্রে সোনালি রঙের অ্যান্টিক ব্রেস্টপ্লেটের নকশা করা।
১২/১২
বলিউড অভিনেত্রী ভূমি পেডনেকর পরেছেন বারগেন্ডি রঙের কোরসেট ঘরানার ব্রেস্টপ্লেটট
প্রকাশ: ০৮ জানুয়ারি ২০২৬, ০২: ৩০
