রানওয়ে থেকে রেড কার্পেট: ফ্যাশনের নতুন দ্রোহ ব্রেস্টপ্লেট বডিস

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রেড কার্পেট—ব্রেস্টপ্লেটের যাত্রা যেন সাহসিকতা, শক্তি ও শৈল্পিকতার এক অবিস্মরণীয় বিবর্তন। প্রাচীন যোদ্ধারা শত্রুর আঘাত থেকে বাঁচতে প্রতিরক্ষামূলক পোশাক হিসেবে ব্রেস্টপ্লেট ব্যবহার করতেন। সেটিই আজকের ফ্যাশন দুনিয়ায় জায়গা করে নিয়েছে। প্রাচীন রোমান বা গ্রিক যোদ্ধারা ধাতব ব্রেস্টপ্লেট ব্যবহার করতেন। নতুন প্রজন্মের ডিজাইনাররা সেটিকেই বিভিন্ন আদলে রূপ দিয়েছেন। ব্রেস্টপ্লেট এখন বাংলাদেশের মূলধারার ফ্যাশনেও জায়গা করে নিয়েছে। সারা বিশ্বের ফ্যাশনিস্তা তারকারা ইতিমধ্যেই এই ট্রেন্ডে গা ভাসিয়েছেন। ধাতব বা অন্য শক্ত উপাদান দিয়ে তৈরি এই ব্রেস্টপ্লেট মূলত স্টাইল ও শিল্পের অনন্য বহিঃপ্রকাশ। বিশ্বের স্টাইলিশ সব তারকার ব্রেস্টপ্লেট আউটফিটের লুকগুলো দেখে আসি চলুন।