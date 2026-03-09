নারী দিবসে স্পষ্ট বার্তা দিলেন নুসরাত ফারিয়া , সঙ্গে নজর কাড়ছে তার সফট লুক
নারী দিবসে অনেকেই সামাজিক মাধ্যমে নিজেদের ভাবনা প্রকাশ করেন। তবে কখনো কখনো কোনো তারকার পোস্ট শুধু একটি ছবি বা স্টাইল নয়—তার চেয়েও বড় একটি বার্তা হয়ে ওঠে। এবারের নারী দিবসে ঠিক তেমনই একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন ঢালিউড অভিনেত্রী নুসরাত ফারিয়া।

নিজের কিছু নতুন ছবির সঙ্গে তিনি তুলে ধরেছেন নারীর স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত এবং সমাজের অকারণ প্রশ্ন তোলার সংস্কৃতি নিয়ে স্পষ্ট অবস্থান। তার এই পোস্টে যেমন ছিল স্টাইলের মাধুর্য, তেমনি ছিল ভাবনার দৃঢ়তা—যেন ফ্যাশন আর বক্তব্য একই সঙ্গে জায়গা করে নিয়েছে।

সফট লুকে স্নিগ্ধ উপস্থিতি

ছবিতে নুসরাত ফারিয়াকে দেখা যায় নরম, ফেমিনিন এক সাজে। তিনি পরেছেন সাদা জমিনের একটি সালোয়ার কামিজ। পুরো পোশাকজুড়ে রয়েছে গোলাপি ফুল ও সবুজ পাতার সূক্ষ্ম এমব্রয়ডারি, যা লুকটিকে দিয়েছে সতেজ ও কোমল এক আবহ।
কামিজের নেকলাইনে রয়েছে লেইস ডিটেইলিং, আর হাতার অংশে করা হয়েছে কাটওয়ার্ক ডিজাইন। এর সঙ্গে হালকা গোলাপি অর্গানজা ওড়না যোগ করে সাজটিকে আরও স্নিগ্ধ করে তুলেছেন তিনি।

গয়নায় মিনিমাল এলিগ্যান্স

গয়নার ক্ষেত্রে নুসরাত ফারিয়া বেছে নিয়েছেন খুবই সংযত স্টাইল। কানে ছোট ডায়মন্ড স্টাড দুল, হাতে একটি ব্রেসলেট ও ঘড়ি—সব মিলিয়ে লুকটি ছিল মিনিমাল কিন্তু পরিপাটি।

তার সামনে রাখা সাদা কুইল্টেড ভ্যানিটি কেস ব্যাগটি এসেছে ফরাসি বিলাসবহুল ব্র্যান্ড শ্যানেল থেকে। চেইন স্ট্র্যাপযুক্ত এই ব্যাগটি পুরো লুকের সঙ্গে দারুণভাবে মানিয়ে গেছে।

মেকআপে সফট গ্ল্যাম

মেকআপেও ছিল নরম গ্ল্যামের ছোঁয়া। শিমারি আই মেকআপ, হালকা ব্লাশে উজ্জ্বল গাল এবং ঠোঁটে গ্লসি রোজি লিপ কালার—সব মিলিয়ে লুকটি হয়েছে সতেজ ও স্বাভাবিক।

চুল রাখা হয়েছিল খোলা, যা পুরো সাজে যোগ করেছে স্বচ্ছন্দ এক আবহ।

ছবির ক্যাপশনে দৃঢ় বার্তা

তবে এই ছবিগুলোর সবচেয়ে আলোচিত দিক ছিল তার লেখা ক্যাপশন। সেখানে নুসরাত ফারিয়া সমাজে নারীদের প্রতিটি সিদ্ধান্তকে প্রশ্নবিদ্ধ করার প্রবণতার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন।

তিনি লিখেছেন—

“একজন নারী কেন এটা করল, কেন ওটা করল, কেন এমন পোশাক পরল, কেন এমন সিদ্ধান্ত নিল—তার প্রতিটি পছন্দকে প্রশ্নবিদ্ধ করার এই অভ্যাস থেকেও বের হয়ে আসি।”

নারী দিবসের অনুভূতি আরও স্পষ্ট করে তিনি বলেন—

“আমরা কি শুধু ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য জন্মেছি? প্রতিটি পদক্ষেপের জবাবদিহি করতেই হবে? মানুষ তো, স্বপ্ন আছে, মতামত আছে, স্বাধীনতা আছে, নিজের মতো করে বাঁচার অধিকার আছে। তাই এই নারী দিবসে আমাদের শুধু নিজের মতো থাকতে দিন, তাহলেই চলবে।”

স্টাইলের সঙ্গে সচেতনতার মেলবন্ধন

সব মিলিয়ে নুসরাত ফারিয়ার এই উপস্থিতি ছিল শুধু ফ্যাশন স্টেটমেন্ট নয়—এটি ছিল ভাবনারও একটি প্রকাশ। নরম রঙের পোশাক, সংযত গ্ল্যাম আর স্পষ্ট বার্তা—এই তিনের সমন্বয়ে নারী দিবসে তার লুক হয়ে উঠেছে সৌন্দর্য ও সচেতনতার এক সুন্দর মেলবন্ধন।

যেখানে ফ্যাশন শুধু বাহ্যিক সাজ নয়, বরং ব্যক্তিত্ব ও অবস্থানেরও একটি ভাষা—সেই কথাটিই যেন নতুন করে মনে করিয়ে দিলেন তিনি।

প্রকাশ: ০৯ মার্চ ২০২৬, ০৯: ৫০
