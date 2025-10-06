ফিউশন লুকে জয়া আহসানের নতুন ঝলক

এই লুকে অভিনেত্রী ধরা দিয়েছেন রাজকীয় গ্ল্যামার আর আধুনিক স্টাইলের এক চমৎকার মিশেলে। তাঁর পরনে মেজেন্টা ও সোনালি ঐতিহ্যবাহী বেনারসি ফেব্রিকের একটি স্কার্ট, যার ওপরের অংশে আছে ফ্লোরাল মোটিফ।
সঙ্গে ম্যাচিং ডিপ-নেক ব্লাউজ পরেছেন, যা তাঁর লুকটিকে দিয়েছে ভিন্ন আবেদন। ব্লাউজের ওপরে লেয়ার স্টাইলে বেছে নিয়েছেন হট পিংক রঙের একটি কেপ।
ফিউশন স্টাইলের এই আউটফিটের সঙ্গে জমকালো আমেজের জুয়েলারি পরেছেন জয়া। গলায় পাথরের ভারী চোকার, হাতে চুড়ি আর আংটিতে সেজেছেন তিনি।
হেয়ারস্টাইলও বেশ নজরকাড়া এই লুকে। সোনালি ফেব্রিক দিয়ে র্যাপ করা এই স্টাইল রাজকীয় ছোঁয়া দিয়েছে লুকে। মেকআপেও আছে গ্ল্যামারের ছোঁয়া। সাজে হাইলাইট করা হয়েছে ঠোঁটের গোলাপি লিপস্টিক আর গোলাপি আইশ্যাডো দেওয়া চোখের সাজ।
ঐতিহ্য আর সমসাময়িক গ্ল্যামারের এক নিখুঁত সংমিশ্রণ ফুটে উঠেছে অভিনেত্রীর সাজপোশাকে।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম