এ কোন টেইলর সুইফট? নতুন অ্যালবামের কভারে লাস ভেগাসের 'শো গার্ল' লুকে পপ রাজকুমারী

টেইলর সুইফটকে চেনে না এমন মানুষ আজকের দুনিয়ায় খুঁজে পাওয়া ভার। বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী সঙ্গীত তারকাদের তালিকায় তিনি শীর্ষেই আছেন বেশ কিছুদিন ধরে। বেশিদিন হয় নি তাঁর কিংবদন্তি এরা মিউজিক ট্যুর শেষ হয়েছে। আর এর মাঝেই নতুন অ্যালবামের কভারে তিনি দেখা দিলেন এক নতুন এরার লুকে।
এই এরাকে বলতে হয় দ্য শো গার্ল এরা। আর এখানে তিনি নিজেকে উপস্থাপনও করেছেন লাস ভেগাসের শো গার্ল হিসেবে। কারণ অ্যালবামের নামই দ্য লাইফ অফ আ শো গার্ল। আসছে আগামী ৩ নভেম্বর।
আসলে শো গার্লই বটে। ক্লান্তি, অসুস্থতা, নানা সমস্যাসহ সবকিছুকে পেছনে ফেলে, জয় করে শোয়ের পর শোয়ে নিজেকে নতুন করে প্রমাণ করতে হয় এমন মহাতারকাদেরকে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ঝুম বৃষ্টিতে টেইলরের আইকনিক শো।
সেই ভাবনা থেকেই এরাস ট্যুরের ইউরোপ লেগে গান ও পারফরম্যান্সের ফাঁকে ফাঁকে অন্তরের তাগিদ ও অনুভব থেকেই লিখে ফেলেন এই অ্যালবামের গান টেইলর। সম্প্রতি বয়ফ্রেন্ড ট্রাভিস কেলসির নিউ হাইটস পডকাস্টে গত ১৩ আগস্ট অনেক কিছুই বলেন তিনি এ নিয়ে।
তবে কভার নিয়ে আসছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। দুনিয়াজুড়ে টেইলরের আছে শিশুকিশোর বয়সী ভক্ত। তাদের বাবা-মায়েরা এমন রূপে টেইলরকে বেশি একটা মানতে পারছেন না। কারণ এই ছোটরা তাঁকে আইডল মানে।
শো গার্ল এরার প্রথম লুকে মেটালিক ডিজাইনের ডেমি ব্রা পরে বাথটাবে শুয়ে আছেন টেইলর। তা থেকে নেমে গিয়েছে ঝিকিমিকি পাথরের লহর। আরেক ছবিতে রাখঢাক ছাড়াই লাস ভেগাস শো গার্ল লুকে দু বাহু ছড়িয়ে ঝলমলে স্টোনখিচিত পোশাকে দেখা দিয়েছেন তিনি।
শো গার্লের জীবনের কিছু.টা ডার্ক সাইড উঠে এসেছে আরেকটি ছবিতে। কালো করসেট আর লাল ঠোঁটে আকর্ষণ ছড়াচ্ছেন তিনি এখানে
এর আগে কাইলি মিনোগ, বিয়ন্সেও এই লুকে নিজেদের উপস্থাপন করেছেন। এবার শো গার্ল এরা-তে পা দিয়ে টেইলর কতটা সাড়া পান তা দেখার বিষয়।
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান
ছবি: টেইলর সুইফটের ইন্সটাগ্রাম