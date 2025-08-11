পরীমনি দ্যুতি ছড়ালেন লাল গাউনের গ্ল্যামারাস লুকে
পরীমনি দ্যুতি ছড়ালেন লাল গাউনের গ্ল্যামারাস লুকে

বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী পরীমনিকে চেনেন না, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। রূপলাবণ্যে ভরপুর এই তারকার সৌন্দর্যের প্রশংসা না করে থাকা যায় না। যা-ই পরেন, তাতেই তিনি অনন্যা—সাজপোশাক আর স্টাইলিংয়ের ক্ষেত্রে তাঁর যত্নশীলতা সব সময়ই থাকে শতভাগ। আলোচনায় থাকা পরীর জীবনে ঘটেছে নানা উত্থান-পতন, কেটেছে অনেক প্রতিকূল সময়ও। তবু সবকিছুর ঊর্ধ্বে তাঁর স্বাভাবিক সৌন্দর্য আর আত্মবিশ্বাস ছাপিয়ে ওঠে প্রতিটি লুকে। সম্প্রতি তিনি ধরা দিয়েছেন লাল গাউনে দ্যুতি ছড়ানো এক মনোমুগ্ধকর রূপে। চলুন, জেনে আসি এই লুকের পুরো গল্প।

পরীমনির পরনে আকর্ষণীয় লাল গাউন। এর ফুল স্লিভ আর প্লিটেড ডিজাইন আলাদাভাবে নজর কাড়ছে।
ভি নেকলাইনের গাউনটির সঙ্গে গলায় লাল হার্ট-শেপ পেন্ডেন্ট লুকে রোমান্টিক আবহ তৈরি করেছে যেন। কানে আছে ছোট্ট পাথরের দুল।
গাউনের সঙ্গে তাঁর নিখুঁত মেকআপ আর হেয়ারস্টাইল মুগ্ধ করেছে ভক্তদের। মেকআপের ব্যাপারে পরীমনির বিশেষ পছন্দ জাহিদ খান ব্রাইডাল মেকওভার। সেখান থেকেই গ্ল্যাম মেকআপে সেজেছেন অভিনেত্রী।
পরীর সাজে আবেদন কাড়ছে লাল লিপস্টিক দেওয়া ঠোঁট। লেন্স পরা চোখে শোভা পাচ্ছে স্মোকি টাচের আইলাইনার। এ ছাড়া হাইলাইটার, ব্লাশ অন আর ছোট্ট নাকফুলে তাঁর লুক ফুটে উঠেছে। ড্রেসে মিলিয়ে পরেছেন লাল নেইলপলিশ।
পরীর সুন্দর চুলের প্রশংসা করতেই হয়। এই আউটফিটের সঙ্গে তিনি চুলে করেছেন স্লিক হাই বান।
বাংলা চলচ্চিত্রের গ্ল্যামার কুইন পরীমনি আবারও প্রমাণ করলেন—তাঁর ফ্যাশন সেন্সে রাজকীয়তা আর এলিগ্যান্সের দুই–ই থাকে
প্রকাশ: ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৬: ৫৫
