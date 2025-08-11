পরীমনি দ্যুতি ছড়ালেন লাল গাউনের গ্ল্যামারাস লুকে

বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী পরীমনিকে চেনেন না, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। রূপলাবণ্যে ভরপুর এই তারকার সৌন্দর্যের প্রশংসা না করে থাকা যায় না। যা-ই পরেন, তাতেই তিনি অনন্যা—সাজপোশাক আর স্টাইলিংয়ের ক্ষেত্রে তাঁর যত্নশীলতা সব সময়ই থাকে শতভাগ। আলোচনায় থাকা পরীর জীবনে ঘটেছে নানা উত্থান-পতন, কেটেছে অনেক প্রতিকূল সময়ও। তবু সবকিছুর ঊর্ধ্বে তাঁর স্বাভাবিক সৌন্দর্য আর আত্মবিশ্বাস ছাপিয়ে ওঠে প্রতিটি লুকে। সম্প্রতি তিনি ধরা দিয়েছেন লাল গাউনে দ্যুতি ছড়ানো এক মনোমুগ্ধকর রূপে। চলুন, জেনে আসি এই লুকের পুরো গল্প।