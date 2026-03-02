ভোগ ইন্ডিয়ার কভার গার্ল হয়ে আবেদন কাড়লেন সামান্থা
লুক

ভোগ ইন্ডিয়ার কভার গার্ল হয়ে আবেদন কাড়লেন সামান্থা

শেয়ার করুন
ফলো করুন

সামান্থা রুথ প্রভু নিজের জীবনের সবচেয়ে শক্তিশালী আর সেরা অধ্যায়ে পৌঁছেছেন ভাঙন, পুনর্গঠন আর আত্মবিশ্বাসের এক অনন্য সংমিশ্রণে। মুম্বাইয়ের ব্রিদ স্টুডিওতে এক ওয়ার্কআউট সেশনের ফাঁকে ভোগ ইন্ডিয়ার সঙ্গে আলাপচারিতায় ৩৮ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী, প্রযোজক ও উদ্যোক্তা খুলে বললেন তাঁর জীবন ও ক্যারিয়ারের উত্থান-পতনের গল্প। চার বছরের বেশি সময় ধরে মায়োসাইটিসের সঙ্গে লড়াই, বিয়ে ও বিচ্ছেদ—সবকিছুই জনসমক্ষে পার করেছেন তিনি। তবে ব্যক্তিগত জীবনের স্থিরতা, ফিটনেসে নিয়মনিষ্ঠা এবং বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা গ্রহণের মাধ্যমে তিনি আবার নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন। আসন্ন তেলেগু ছবি ‘মা ইনতি বাঙ্গারাম’-এ শান্ত গৃহবধূর ভেতর লুকিয়ে থাকা লড়াকু সত্তা দেখাবেন তিনি; আর নিজের প্রযোজনা সংস্থা ট্রালালা মুভিং পিকচার্সের ব্যানারে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছেন। ফ্যাশন লেবেল ট্রুলি স্মা, অ্যাকটিভওয়্যার ব্র্যান্ড মাইল কালেকটিভ ও পারফিউম ব্র্যান্ড সিক্রেট অ্যালকেমিস্ট—সব মিলিয়ে সামান্থার বহুমাত্রিক ব্যস্ততা চলছেই। ভোগ ইন্ডিয়ার মার্চ সংখ্যার কভার স্টোরিতে একেক ছবিতে একেক লুকে ফ্রেমবন্দী এই লাস্যময়ী অভিনেত্রীকে দেখা যাবে, যার প্রতিটি মুহূর্তে প্রকাশ পাচ্ছে শক্তি, স্থিরতা আর নতুন আত্মবিশ্বাসের ছোঁয়া। ছবির গল্পে সামান্থার নতুন লুকগুলো দেখে আসি চলুন ...।

১/৮
এই হলুদ লং ড্রেসটির অন্যতম আবেদন এর এক্সট্রিম কাটআউট নকশায়।
এই হলুদ লং ড্রেসটির অন্যতম আবেদন এর এক্সট্রিম কাটআউট নকশায়।
বিজ্ঞাপন
২/৮
লেইসের রাউন্ড নেক মিডি ড্রেসের সঙ্গে ম্যাচিং কালো পাম্প শু পরেছেন সামান্থা
লেইসের রাউন্ড নেক মিডি ড্রেসের সঙ্গে ম্যাচিং কালো পাম্প শু পরেছেন সামান্থা
বিজ্ঞাপন
৩/৮
সাদা-কালো ফ্রেমে লেইস আর কটন ড্রেসে ধরা দিয়েছেন সামান্থা। সঙ্গে ওয়েট হেয়ার লুক। ক্ল্যাসিক সৌন্দর্য আর আধুনিক ফ্যাশনের নিখুঁত মেলবন্ধন দেখা গেছে এখানে
সাদা-কালো ফ্রেমে লেইস আর কটন ড্রেসে ধরা দিয়েছেন সামান্থা। সঙ্গে ওয়েট হেয়ার লুক। ক্ল্যাসিক সৌন্দর্য আর আধুনিক ফ্যাশনের নিখুঁত মেলবন্ধন দেখা গেছে এখানে
৪/৮
সাদা কেপ ড্রেসে অল হোয়াইট লুকে ফ্রেমবন্দি হয়েছেন তিনি। লেয়ার্ড প্লিটেড সিল্ক অরগানজা কেপটি স্টাইলে এলিগ্যান্ট এবং নাটকীয়তা যোগ করেছে।
সাদা কেপ ড্রেসে অল হোয়াইট লুকে ফ্রেমবন্দি হয়েছেন তিনি। লেয়ার্ড প্লিটেড সিল্ক অরগানজা কেপটি স্টাইলে এলিগ্যান্ট এবং নাটকীয়তা যোগ করেছে।
৫/৮
রাইনস্টোনের ঝলমলে বারগান্ডি শিয়ার ড্রেসে হল্টারনেক স্টাইল আর প্লিটেড ডিজাইন একসঙ্গে নজর কাড়ছে।
রাইনস্টোনের ঝলমলে বারগান্ডি শিয়ার ড্রেসে হল্টারনেক স্টাইল আর প্লিটেড ডিজাইন একসঙ্গে নজর কাড়ছে।
৬/৮
সাদা স্ট্র্যাপলেস টপের সঙ্গে মিডি দৈর্ঘ্যের এই স্কার্টে আছে চোখধাঁধানো ড্রেপড প্যানেল।
সাদা স্ট্র্যাপলেস টপের সঙ্গে মিডি দৈর্ঘ্যের এই স্কার্টে আছে চোখধাঁধানো ড্রেপড প্যানেল।
৭/৮
সামান্থাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন আর্ট পিস।
সামান্থাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন আর্ট পিস।
৮/৮
সাদাকালো ছবিতে ওয়েট লুকে আবেদন কাড়ছেন সুন্দরী
সাদাকালো ছবিতে ওয়েট লুকে আবেদন কাড়ছেন সুন্দরী

ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ০২ মার্চ ২০২৬, ০৫: ০৮
বিজ্ঞাপন