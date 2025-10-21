দীপাবলিতে আলো ছড়ালেন সৌরসেনী

মডেলিংয়ের হাত ধরে ক্যারিয়ারের শুরু হলেও তিনি এখন বাংলা সিনেমার একজন জনপ্রিয় তারকা অভিনেত্রী। বলছিলাম টালিউডের পরিচিত মুখ সৌরসেনী মৈত্রর কথা। বাংলা-হিন্দি দুই ইন্ডাস্ট্রিতেই দাপটের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন সৌরসেনী। মঞ্চাভিনয়েও তিনি নতুন নন। আবার ফ্যাশনের দৌড়েও অভিনেত্রী দশে দশ। বহুগুণে গুণান্বিতা সৌরসেনীর অনুরাগীর সংখ্যাটা তাই অনেক বেশি। ইনস্টাগ্রামে নিজের স্টাইলিশ আর বোল্ড সব ছবি প্রায়ই শেয়ার করেন তিনি।
এবার অভিনেত্রী চোখ ধাঁধালেন দীপাবলির নতুন লুকে। আলোর এই উৎসবে তিনি বেছে নিয়েছেন আইভরি রং।
সৌরসেনী মৈত্রর আইভরি সিল্ক শাড়িতে মুক্ততাসজ্জিত বর্ডার। তবে স্টেটমেন্ট, স্লিভলেস ব্লাউজটি পুরো লুকের মূল আকর্ষণ।
বিডস ও মুক্তার নিখুঁত কারুকাজ ফুটে উঠেছে ব্লাউজে। কাঁধ ও বাহুজুড়ে বডি জুয়েলারির মতো করে লম্বা বিডেড চেইন ও মুক্তার স্ট্রিং ঝুলে আছে।
তিনি যেন দ্যুতি ছড়াচ্ছেন এই লুকে। অভিনেত্রীর মেকআপে রাখা হয়েছে নিখুঁত ব্যালান্স। নরম গোলাপি ব্লাশ অনের ছোঁয়া আর হালকা হাইলাইটার ত্বকে এনেছে প্রাকৃতিক আমেজ। গোল্ডেন-ব্রাউন আইশ্যাডো আর ল্যাশ পরেছেন সুন্দরী। ঠোঁটে ন্যুড ক্রিম লিপকালার।
কপার-ব্রাউন চুলগুলো ওয়েভি স্টাইলে ছেড়ে রাখা। এই আউটফিটের সঙ্গে মিনিমাল জুয়েলারি বেছে নিয়েছেন টালি ডিভা। শুধু কানে পরেছেন সাদা পাথরের স্টেটমেন্ট দুল। সৌরসেনীর ফ্যাশনিস্তা ভক্তরা এই দীপাবলি লুকটি বেশ পছন্দ করেছেন বোঝাই যাচ্ছে।
ছবি: সৌরসেনীর ইন্সটাগ্রাম