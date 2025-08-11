নতুন তিন লুকে চোখ ধাঁধালেন নাজিফা তুষি

খুব সুন্দর একটা ম্যাজেন্টা গোলাপি রঙের কো–অর্ড ড্রেসে ধরা দিয়েছেন তুষি। আউটফিটজুড়ে আছে ফ্লোরাল মোটিফ। অভিনেত্রী ওপরে পরেছেন হল্টারনেক স্টাইলের ব্যাকলেস টপ আর বটমে স্কার্ট।
এর সঙ্গে আকর্ষণ কাড়ছে হাতে পরা হলুদ–লাল কাচের চুড়ি। অভিনেত্রী কানে পরেছেন অক্সিডাইসের স্টেটমেন্ট দুল আর হাতে শোভা পাচ্ছে আংটি। তবে তাঁর এই লুকে আবেদন যোগ করেছে সিগনেচার কাজল কালো চোখের সাজ আর ঠোঁটের ন্যুড পিঙ্ক লিপস্টিক। সবশেষে ছেড়ে রাখা চুলে লুক হয়েছে সম্পূর্ণ।
এই লুকে নাজিফা তুষি পরেছেন মেটালিক ব্রোঞ্জ টোনের ওয়ান শোল্ডার বডিকন ড্রেস। স্লিম ফিট কাট ও এক কাঁধ খোলা ডিজাইন পুরো লুকটিতে এনেছে ভিন্ন আবেদন।
এক পোশাকের সঙ্গে দুইভাবেই সাজা যায়, সেটাই এখানে ফুটে উঠেছে। বোল্ড টাচের জন্য একটি লুকে অভিনেত্রী বেছে নিয়েছেন সোনালি হুপ ইয়ার রিং। হাতে গোল্ড টোন ব্রেসলেট ও ফিঙ্গার রিং পোশাকের মেটালিক টোনের সঙ্গে দারুণ ম্যাচ করেছে। এর সঙ্গে ডিপ রেড লিপস্টিক লুকটিকে দিয়েছে ড্রামাটিক আবেদন। লেন্স পরা চোখে শোভা বাড়িয়েছে কাজল। টপ বান হেয়ারস্টাইল পুরো লুকে এলিগ্যান্স বাড়িয়েছে।
অন্যদিকে বডিকন এই ড্রেসের সঙ্গে আরেকটি লুকেও ধরা দিয়েছেন তুষি। এই লুকে প্রাধান্য পেয়েছে সফট ও মিনিমাল আমেজ। পরিপাটি করে করেছেন স্লিক বান হেয়ারস্টাইল। কানে সোনালি বল স্টাড। ঠোঁটে সফট পিঙ্ক লিপগ্লস। একই পোশাকে অভিনেত্রীর এই দুই লুক হতে পারে আপনার সাজের অনুপ্রেরণা।
কমফোর্টেবল সাদা শার্টের সঙ্গে জুটি হয়েছে সিকুইনের ঝলমলে মিনি স্কার্ট। এক হাতে একগুচ্ছ মুক্তার স্টেটমেন্ট ব্যাঙ্গল পরেছেন অভিনেত্রী। কানে সিলভার রিং দুলে স্টাইলিশ আমেজ যোগ হয়েছে লুকে।
ছেড়ে রাখা তাঁর চুল। আকর্ষণ কাড়ছে ঠোঁটের লাল লিপস্টিক, যা পুরো লুকের ফোকাস পয়েন্ট হয়ে উঠেছে। আইলাইনার ও মাসকারার সঙ্গে শিমারি আইশ্যাডো বেশ মানিয়েছে এই লুকে।
সব মিলিয়ে তাঁর লুকে প্রকাশ পেয়েছে স্মার্ট–ক্যাজুয়াল আমেজ। চাইলে পার্টিতে পরা যায় এমন আউটফিট।