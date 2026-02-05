৪৪ বছর বয়সেও আবেদন কাড়ছেন এই বোল্ড ফ্যাশনিস্তা

জীবনের নানা অধ্যায়ে নানা পরিচয় নিয়ে সামনে এসেছেন বলিউডের আলোচিত অভিনেত্রী সানি লিওন। তবে এখন তিনি শুধু অভিনয়ের জন্যই আলোচিত। ৪৪ বছরে পা রাখা এই গ্ল্যাম গার্লকে দর্শক দীর্ঘদিন ধরে মুগ্ধ করে আসছেন তাঁর মোহময় উপস্থিতি দিয়ে। ২০১১ সালে ‘বিগ বস’ দিয়ে শুরু হয়েছিল বলিউড–যাত্রা, আর ২০১২ সালে মুক্তি পাওয়া ‘জিসম ২’ তাঁকে আলাদাভাবে চিনিয়ে দেয়। অভিনেত্রী হিসেবেই নয়, সানি একজন দায়িত্বশীল মা, সচেতন উদ্যোক্তা, প্রাণিপ্রেমী এবং স্বীকৃত ফ্যাশন আইকন। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করা নতুন লুকটি আবারও প্রমাণ করল—স্টাইল, এলিগ্যান্স আর আত্মবিশ্বাসে বয়স কেবল একটি সংখ্যা।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম