প্লাম গাউনে মুগ্ধতা ছড়ালেন টালিউড ফ্যাশনিস্তা ঐন্দ্রিলা সেন

শিশুশিল্পী হিসেবে ২০০৪ সালে অভিনয়জগতে পা রাখা ঐন্দ্রিলা সেন আজ টালিউডের অন্যতম জনপ্রিয় মুখ। টেলিভিশন ধারাবাহিক থেকে সিনেমা—বিভিন্ন মাধ্যমে অভিনয়দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। ‘সাত পাকে বাঁধা’র দুষ্টু কিংবা ‘ফাগুন বউ’-এর মহুল ঘোষ—এমন বেশ কিছু চরিত্র আজও দর্শকের মনে অমলিন।
অভিনয়ের পাশাপাশি সৌন্দর্য ও ফ্যাশন সচেতনতার জন্যও প্রশংসিত এই অভিনেত্রী। বিভিন্ন সময়ে ভিন্নধর্মী সাজে ভক্তদের মুগ্ধ করেন তিনি। সম্প্রতি গ্ল্যামারাস গাউনে ধরা দিয়ে আবারও নজর কাড়লেন ফ্যাশনপ্রেমীদের।
ঐন্দ্রিলার পরনে ওয়াইন-পার্পল বা প্লাম আভার ফ্লোর-লেংথ গাউন। পোশাকটির দুটি অংশ—কারুকাজ করা বডিস ও ঘেরওয়ালা স্কার্ট।
গাউনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক এর বডিস। গাঢ় বেগুনি জমিনের ওপর কপার, রুপালি ও ধূসর আভার সিকুইন এবং পুঁতির সূক্ষ্ম কাজ ফুটে উঠেছে। বডিস জুড়ে সিকুইন ও পুঁতির নকশায় তৈরি হয়েছে দৃষ্টিনন্দন বিন্যাস। ফিটেড বডিসের সঙ্গে কোমর থেকে নেমে এসেছে ঘেরওয়ালা ওয়াইন-পার্পল বা প্লাম রঙের স্কার্ট।
মেকআপে ঐন্দ্রিলা বেছে নিয়েছেন সফট গ্ল্যাম টাচ। চোখে পিচ-ব্রোঞ্জ আভার আইশ্যাডো, সঙ্গে টানা উইংড আইলাইনার ও ঘন পাপড়িতে মাসকারার ছোঁয়া। গালে ব্লাশ ও হাইলাইটারের উজ্জ্বল আভা, ঠোঁটে ন্যুড ম্যাট লিপস্টিক। ত্বকের উজ্জ্বল ও সজীব আভা পুরো মেকআপে এনেছে স্নিগ্ধতা।
অন্যদিকে, নখে গাঢ় লাল নেইলপলিশ বেগুনি পোশাকের সঙ্গে তৈরি করেছে সুন্দর বৈপরীত্য।
চুলের সাজেও ছিল পুরোনো দিনের গ্ল্যামারের ছোঁয়া। সামনের অংশ উঁচু করে পাফ করা হয়েছে, মাথার ওপরের চুল সাজানো হয়েছে হাফ-আপ স্টাইলে। বাকি চুল একদিকে এনে খোলা রাখা হয়েছে। নরম ঢেউখেলানো বাউন্সি কার্লে সাজানো চুলের হালকা ব্রাউন-ক্যারামেল আভা পুরো সাজে যোগ করেছে আলাদা মাত্রা। চুলের এই স্টাইলেই ফুটে উঠেছে রেট্রো গ্ল্যামারের আমেজ।
গয়না নির্বাচনে অবশ্য খুব বেশি বাহুল্য রাখেননি ঐন্দ্রিলা। কানে পরেছেন ঝুলন্ত ডায়মন্ড-স্টাইলের স্টেটমেন্ট ড্রপ ইয়ারিং। হাতে রয়েছে ডায়মন্ডের একাধিক আংটি। বডিসের ঝলমলে কারুকাজের সঙ্গে গয়নাগুলোও বেশ মানিয়ে গেছে।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম