বদলে যাচ্ছেন এই স্টারকিড, বারবার প্লাস্টিক সার্জারিই কি কারণ

বলিউডের স্টারকিড অনন্যা পান্ডে। ফিটনেস পাগল এই অভিনেত্রীর ওয়াশবোর্ড অ্যাবস আর ছিপছিপে গড়নই তাঁর সিগনেচার ছিল। কিন্তু আজকাল যেন অনেকটা ভরভরন্ত ফিগারে নিজেকে উপস্থাপন করছেন তিনি। বাবা অভিনেতা চাংকি পান্ডের মতো ন্যাচারাল নজরকাড়া হাসিটিও যেন অনেকটা টানটান। অনেকেই বলছেন, আবারও কসমেটিক সার্জারি করেছেন অনন্যা। যাকে প্রচলিত ভাষায় আমরা প্লাস্টিক সার্জারিই বলি। ঠোঁট আর চেহারার বদলও চোখে পড়ার মতো আজকাল তাঁর। আকর্ষণীয় অনন্যা সবসময়। মাতান ফ্যাশন দুনিয়াও। কিন্তু এই আরোপিত সৌন্দর্যের পালাবদলে অনন্যার আসল রূপটি কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে।
ছবি: অনন্যা পান্ডের ইন্সটাগ্রাম