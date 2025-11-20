বদলে যাচ্ছেন এই স্টারকিড, বারবার প্লাস্টিক সার্জারিই কি কারণ
বদলে যাচ্ছেন এই স্টারকিড, বারবার প্লাস্টিক সার্জারিই কি কারণ

বলিউডের স্টারকিড অনন্যা পান্ডে। ফিটনেস পাগল এই অভিনেত্রীর ওয়াশবোর্ড অ্যাবস আর ছিপছিপে গড়নই তাঁর সিগনেচার ছিল। কিন্তু আজকাল যেন অনেকটা ভরভরন্ত ফিগারে নিজেকে উপস্থাপন করছেন তিনি। বাবা অভিনেতা চাংকি পান্ডের মতো ন্যাচারাল নজরকাড়া হাসিটিও যেন অনেকটা টানটান। অনেকেই বলছেন, আবারও কসমেটিক সার্জারি করেছেন অনন্যা। যাকে প্রচলিত ভাষায় আমরা প্লাস্টিক সার্জারিই বলি। ঠোঁট আর চেহারার বদলও চোখে পড়ার মতো আজকাল তাঁর। আকর্ষণীয় অনন্যা সবসময়। মাতান ফ্যাশন দুনিয়াও। কিন্তু এই আরোপিত সৌন্দর্যের পালাবদলে অনন্যার আসল রূপটি কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে।

ফ্যাশন ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে দেখা যায় তাঁকে প্রায়ই। এল ম্যাগাজিনের এই লুকে তিনি পরেছেন লাল শিয়ার টপ, লাল ব্রালেট আর কালো পেন্সিল স্কার্ট
ওয়াশবোর্ড অ্যাবসের জন্য বিখ্যাত এই ফিটনেস পাগল তারকা। পরেছেন কালো ব্রালেট, পেন্সিল স্কার্ট আর ব্লেজার
আন্তর্জাতিক সব ফ্যাশন র‍্যাম্প মাতিয়েছেন তিনি এমন সব লুকে।
আবেদনময় লুকে নিজের ন্যাচারাল রূপে দেখা যাচ্ছে অনন্যাকে। পরেছেন টারকোয়েজ রঙের সিকুইন টপ ও হাই থাই স্লিট স্কার্ট
এই অনন্যা আজকাল কেমন যেন অচেনা লাগছেন। তাইনা? পরেছেন মাইক্রো ব্রালেট টপের বেইজ লেহেঙ্গা।
মেটালিক ব্রালেট-স্কার্টে অনন্যার নতুন রূপ
মিষ্টি হাসির এই এই অনন্যা যেন নিখোঁজ। এখানে পরেছেন হলুদ ব্যাকলেস এথনিকওয়্যার
ফ্রিঞ্জ দেওয়া মিনিড্রেসের লুক বলছে ফিগারেও এসেছে বদল
লিপফিলার আর বক্ষদেশের কসমেটিক সার্জারি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে এই স্টারকিডকে দেখে
বলা হচ্ছে, তিনি শারীরিক গড়ন বদলাতেও রাজ্জারি করেছেন। আবেদনময় বডিকন ড্রেসটি সেদিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে
গোলাপি মিনিড্রেসে এই ছিলেন আগের অনন্যা
ট্র্যাডিশনাল লেহেঙ্গার লুকে সাম্প্রতিক এই অনন্যার সঙ্গে আসলে কতটা মিল আছে তাঁর আগের রূপের?
ছবি: অনন্যা পান্ডের ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ২০ নভেম্বর ২০২৫, ০৫: ৩৯
