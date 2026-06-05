'তছনছ' না চললেও বিগত দশকের জনপ্রিয় নায়িকা নজর কেড়ে চলেছেন আকর্ষণীয় সব লুকে
লুক

'তছনছ' না চললেও বিগত দশকের জনপ্রিয় নায়িকা নজর কেড়ে চলেছেন আকর্ষণীয় সব লুকে

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এবার ঈদে নীরবে এল আর নীরবেই গেল একসময়ের জনপ্রিয় নায়িকা ববি হকের সিনেমা 'তছনছ'। তার ওপরে সহশিল্পী মুন্না খানের সঙ্গে জড়িয়ে নানা বিতর্কে বিব্রত হয়েছেন ইয়ামিন হক ববি। তবে সিনেমা না চললেও তিনি কিন্তু নজর কেড়ে চলেছেন আকর্ষণীয় সব লুকে। তাঁর শুরুটা হয়েছিল ২০১০ সালে 'খোঁজ দ্য সার্চ' সিনেমা দিয়ে। আলোচিত এই সিনেমায় ববির পর্দা উপস্থিতি বেশ নজর কেড়েছিল। এর পরে ২০১৩ সালে শাকিব খান আর বাপ্পী চৌধুরীর বিপরীতে সুপারহিট সিনেমায় অভিনয় করে লাইমলাইটে চলে আসেন ববি। সবার মাঝে একটু আলাদা করে নজর কাড়েন তিনি আকর্ষণীয় মুখশ্রী ও ফিগারে। এরপরে মেঘে মেঘে বেলা কেটে গিয়ে কিছুটা যেন অন্তরালে চলে গেলেন এই অভিনেত্রী। এখন আবার তাঁকে বেশ সক্রিয় দেখা যাচ্ছে সামাজিক মাধ্যমে। ইন্সটাগ্রাম আর ফেসবুকে তাঁর আকর্ষণ ছড়ানো ছবিগুলোকে লাইক আর কমেন্টের জোয়ার দেখা যাচ্ছে। চলুন তবে সুন্দরী অভিনেত্রী ববির আকর্ষণীয় কিছু লুক দেখে আসি।

১/১০
একসময় এমন সব লুকে পর্দা মাতাতেন ববি। পরেছেন চেক শার্ট আর কালো শর্টস
একসময় এমন সব লুকে পর্দা মাতাতেন ববি। পরেছেন চেক শার্ট আর কালো শর্টস
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নজরকাড়া মিন্ট শাড়ির লুকে ববি
নজরকাড়া মিন্ট শাড়ির লুকে ববি
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ডিপনেক ব্লাউজের সঙ্গে পার্পল সিকুইন শাড়ির লুক
ডিপনেক ব্লাউজের সঙ্গে পার্পল সিকুইন শাড়ির লুক
৪/১০
এখানে তাঁকে দেখা যাচ্ছে লাল নেটের শাড়ি, চোকার আর ব্লন্ড হাইলাইটসের চুলে
এখানে তাঁকে দেখা যাচ্ছে লাল নেটের শাড়ি, চোকার আর ব্লন্ড হাইলাইটসের চুলে
৫/১০
মেরুন ক্রপড ট্যাংক টপ আর জিন্সে ববি। হাতে ভিনটেজ টেলিফোন
মেরুন ক্রপড ট্যাংক টপ আর জিন্সে ববি। হাতে ভিনটেজ টেলিফোন
৬/১০
ফুলেল শোল্ডার ডিটেইলস দেওয়া লাল মনোক্রোম কাট আউট ড্রেসে ববি
ফুলেল শোল্ডার ডিটেইলস দেওয়া লাল মনোক্রোম কাট আউট ড্রেসে ববি
৭/১০
সিকুইনের কালো হাইনেক টপ আর পেন্সিল স্কার্টের লুকে দেখা যাচ্ছে তাঁকে
সিকুইনের কালো হাইনেক টপ আর পেন্সিল স্কার্টের লুকে দেখা যাচ্ছে তাঁকে
৮/১০
ডিপনেক নটেড শার্টের লুকে নজর কাড়ছে নোজ রিং
ডিপনেক নটেড শার্টের লুকে নজর কাড়ছে নোজ রিং
৯/১০
ফুলেল প্রিন্টের লাল স্লিপড্রেসে ববি
ফুলেল প্রিন্টের লাল স্লিপড্রেসে ববি
১০/১০
অফ দ্য শোল্ডার ব্লাউজের সঙ্গে শাড়ির লুকে দেখা যাচ্ছে তাঁকে
অফ দ্য শোল্ডার ব্লাউজের সঙ্গে শাড়ির লুকে দেখা যাচ্ছে তাঁকে

ছবি: ববির ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ০৫ জুন ২০২৬, ০৩: ১৪
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