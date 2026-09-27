ফ্যাশন থেকে লাইফস্টাইল: সময়ের সঙ্গে যেভাবে সামাজিক মাধ্যমের জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সার হয়ে উঠেছেন সালমান মুক্তাদির
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ফ্যাশন থেকে লাইফস্টাইল: সময়ের সঙ্গে যেভাবে সামাজিক মাধ্যমের জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সার হয়ে উঠেছেন সালমান মুক্তাদির

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সালমান মুক্তাদিরকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিতে হয় না দেশের তরুণদের কাছে। আমাদের দেশে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সবচেয়ে প্রভাবশালী ইনফ্লুয়েন্সারদের একজন বলা যায় তাঁকে। শুরুতে অনেকটা ব্যাড বয় ইমেজ নিয়ে সবসময় আলোচনায় থাকতেন তিনি। বিতর্কেও জড়িয়েছেন অনেক। তবে এরপর দিশা ইসলামের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একেবারে থিতু হয়েছেন। দুই মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে সুখের সংসারের সুন্দর সব ছবি পোস্ট করেন তিনি প্রায়ই। স্টাইলেও কম যান না সালমান। প্রায়ই বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মডেল হতে দেখা যায় তাঁকে। এথনিক থেকে শুরু করে একেবারে প্রথাভাঙা স্ট্রিট স্টাইলের লুকে দেখি আমরা তাঁকে। জুলাই আন্দোলনে অংশ নেওয়ার পর নতুন করে আরও বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছেন তিনি। সম্প্রতি আলোচনায় এসেছেন তাঁর স্টুডিও ভাংচুর ও এরপর বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের কারণে। বিনোদন জগত ও সামাজিক মাধ্যমে জনপ্রিয় অনেকেই সালমানের সমর্থনে বক্তব্য দিচ্ছেন।তাঁর কিছু কিছু স্টাইলিশ লুক দেখে নিই চলুন এবারে।

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লাল অ্যাথলেজারে সালমান মুক্তাদির
লাল অ্যাথলেজারে সালমান মুক্তাদির
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বেইজ ব্লেজারের ড্যাপার লুকে সালমান। কালো শার্ট মানিয়েছে বেশ
বেইজ ব্লেজারের ড্যাপার লুকে সালমান। কালো শার্ট মানিয়েছে বেশ
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৩/১৩
কালো পাঞ্জাবির এথনিক লুকেও সমান আকর্ষণীয় এই ইনফ্লুয়েন্সার
কালো পাঞ্জাবির এথনিক লুকেও সমান আকর্ষণীয় এই ইনফ্লুয়েন্সার
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ডেনিম জ্যাকেট পরেছেন তিনি এখানে কালো টি শার্ট দিয়ে
ডেনিম জ্যাকেট পরেছেন তিনি এখানে কালো টি শার্ট দিয়ে
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মেরুন জ্যাকেটের সঙ্গে টিল টার্টল নেকে মানিয়েছে খুব তাঁকে
মেরুন জ্যাকেটের সঙ্গে টিল টার্টল নেকে মানিয়েছে খুব তাঁকে
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ট্রেন্ডি গোলাপি শেরওয়ানির জমকালো লুকে সালমান
ট্রেন্ডি গোলাপি শেরওয়ানির জমকালো লুকে সালমান
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ডিস্ট্রেসড জিন্সের সঙ্গে স্লিভলেস টিশার্টের এই লুকটি নজরকাড়া
ডিস্ট্রেসড জিন্সের সঙ্গে স্লিভলেস টিশার্টের এই লুকটি নজরকাড়া
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গোলাপি শর্টসের সঙ্গে সাদা হুডির এই লুক সালমানের মতো করে ক্যারি করা কঠিন
গোলাপি শর্টসের সঙ্গে সাদা হুডির এই লুক সালমানের মতো করে ক্যারি করা কঠিন
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বোম্বার জ্যাকেট স্টাইলে নজর কাড়ছেন এই ইনফ্লুয়েন্সার
বোম্বার জ্যাকেট স্টাইলে নজর কাড়ছেন এই ইনফ্লুয়েন্সার
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সাফিয়া সাথীর ডিজাইনের এই অল হোয়াইট যুগল বিয়ের পোশাকে আলোচিত হয়েছিলেন সালমান মুক্তাদির ও দিশা ইসলাম
সাফিয়া সাথীর ডিজাইনের এই অল হোয়াইট যুগল বিয়ের পোশাকে আলোচিত হয়েছিলেন সালমান মুক্তাদির ও দিশা ইসলাম
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প্রায়ই এমন ফ্যামিলি কম্বো পোশাকে দেখা যায় সালমান, তাঁর স্ত্রী দিশা ও দুই কন্যাকে
প্রায়ই এমন ফ্যামিলি কম্বো পোশাকে দেখা যায় সালমান, তাঁর স্ত্রী দিশা ও দুই কন্যাকে
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সালমান মুক্তাদিরের স্টাইল সবসময় আলাদা। একেবারেই ভ্রুক্ষেপহীন তিনি এ বিষয়ে
সালমান মুক্তাদিরের স্টাইল সবসময় আলাদা। একেবারেই ভ্রুক্ষেপহীন তিনি এ বিষয়ে
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অল ব্ল্যাকের সঙ্গে পরেছেন তিনি সাদা স্নিকার্স
অল ব্ল্যাকের সঙ্গে পরেছেন তিনি সাদা স্নিকার্স

ছবি: সালমান মুক্তাদিরের ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৭: ১৩
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