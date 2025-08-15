মাসাবার নজরকাড়া পোশাকে বলিউডে নতুন বউ

জাহ্নবী কাপুর ধরা দিয়েছেন রাজকীয় ‘নূর বান গয়ে’ লেহেঙ্গা লুকে। আইভরি রঙের প্রতি তাঁর ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে এই পোশাক। বৃত্তাকার টিস্যু প্যাচওয়ার্কের ওপর ফুটে উঠেছে হাউস অব মাসাবার স্বতন্ত্র মোটিফ—চাঁদ ও ক্যামেরা। মুক্তা, সিতারা ও কাটদানা কাজের সূক্ষ্মতায় প্রতিটি মোটিফ যেন গল্প হয়ে উঠেছে লেহেঙ্গার জমিনে। এই লেহেঙ্গা সেটে রয়েছে টু-পিস ব্লাউজ ও দুটি আলাদা দোপাট্টা, যা কনের সাজে ভিন্ন আবেদন যোগ করেছে।
একটি ছবিতে দেখা গেছে, ব্যাকলেস ব্লাউজে বসে রয়েছেন জাহ্নবী, যেখানে পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে নজর কেড়েছে তার গয়না ও এথনিক অ্যাকসেসরিজ। সব মিলিয়ে জাহ্নবী কাপুর এই লুকে যেন হয়ে উঠেছেন আধুনিক অথচ চিরায়ত কনের প্রতীক—যেখানে ফ্যাশন, সংস্কৃতি ও আত্মবিশ্বাস মিলেছে এক সুতায়।
মাসাবা গুপ্তার মনোমুগ্ধকর ‘জারদ সিতারা’ লেহেঙ্গায় জাহ্নবী কাপুর যেন জীবন্ত ঐতিহ্যের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছেন। ব্রোঞ্জ-গোল্ড টোনের এই পোশাকে ব্যবহৃত বক্স প্যানেল ও নিখুঁত এমব্রয়ডারিতে ফুটে উঠেছে পাঙ্খ বাগ ও পান ফুলের মোটিফ।
মুক্তার কাজ, সিতারা কারুকাজ ও কাটদানা এমবেলিশমেন্টের সংযোজন লেহেঙ্গায় রাজকীয় ছাপ যোগ করেছে। সঙ্গে স্ট্র্যাপলেস কার্ভড হেমলাইনের ব্লাউজও বিশেষ নজর কেড়েছে।
তবে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ জাগিয়েছে মাথায় পরা রাজকীয় ক্রাউন-স্টাইল হেডপিস। লুকটিতে প্রাধান্য পেয়েছে সফট ব্রোঞ্জ টোনের মেকআপ, গাঢ় লাল লিপস্টিক এবং চোখের সাজ।
বিয়ের দিনে একেবারে ক্ল্যাসিক লাল রঙের লেহেঙ্গা পরা মানেই রাজকীয় উপস্থিতি, আর মাসাবা গুপ্তার এই লেহেঙ্গা সেই প্রতীক হয়ে উঠেছে। জাহ্নবী কাপুর পরেছেন ব্রাইডাল স্টেটমেন্ট পিস ‘তেনু তাকদি রাভাহ’, যা ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক নিখুঁত সমন্বয়। লালের শেড ও টিস্যু প্যাচওয়ার্কের মেলবন্ধন পুরো লুকটিকে দিয়েছে এক রাজকীয় আবহ।
পোশাকে প্রকৃতি ও ঐতিহ্য থেকে অনুপ্রাণিত মোটিফগুলো সোনালি এমব্রয়ডারির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই আউটফিটের সঙ্গে জাহ্নবী সেজেছেন ন্যুড মেকআপে। আকর্ষণ কাড়ছে কাজল দেওয়া চোখ আর লাল টিপ।
পরিপাটি এলিগ্যান্ট আপডু হেয়ারস্টাইল, কানে ফ্লোরাল-ডিটেইলড স্টাড এবং হাতে ব্যাঙ্গল মিলিয়ে লুকটিকে সম্পূর্ণ করেছে। সব মিলিয়ে, আধুনিক ফ্যাশন ও ঐতিহ্যের মিলনে রাজকীয় সৌন্দর্যের এক নতুন সংজ্ঞা তৈরি হয়েছে এই লুকে।
ছবি: হাউস অব মাসাবা