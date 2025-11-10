নতুন গান নিয়ে তোলপাড়, নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে গিয়ে কি হারিয়ে ফেলছেন মালাইকা (ভিডিও)

মালাইকা অরোরার তুলনা তিনি নিজেই। নাচ, মডেলিং, ইন্টারনেট ও টিভি উপস্থিতি আর বলিউড সিনেমার আইটেম গানের পারফরম্যান্সে তিনি ৫১-তে এসেও তুলনাহীন। সবসময় এইজ শেইমিং-এর স্বীকার হওয়া মালাইকা যেন নিজেকে বারবার ছাড়িয়ে যাচ্ছেন ফিটনেস, আবেদন আর জনপ্রিয়তায়।
এর মাঝে বেরিয়েছে ইয়ো ইয়ো হানি সিংয়ের গানে তাঁর মিউজিক ভিডিও। বেশ এক্সট্রিম স্টাইল আর বোল্ড লুকে দেখা যাচ্ছে মাল্লাকে এখানে। এই নামেই ডাকেন প্রিয় তারকাকে তাঁর ভক্তরা। তবে চিলগাম নামের এই গানে মালাইকার পারফরম্যান্স ভিডিওটিকে সুপারহিটের তকমা এনে দিলেও তাঁকে এখানে খুব পছন্দ করছেন না লয়্যাল ফ্যান ফলোয়াররা।
তাঁর সাম্প্রতিক সব ছবিতেও মনে হয় একটু যেন বেশিই চেষ্টা করছেন মালাইকা নিজেকে প্রাসঙ্গিক রাখতে সময়ের সঙ্গে।
অথচ ন্যাচারাল সৌন্দর্য ও আবেদনে এই তারকা একেবারেই অনন্যা। নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে গিয়ে কি হারিয়ে ফেলছেন মালাইকা?
ফিরে আসা যাক চিলগাম গানের লুকে। এখানে যেন পশ্চিমা হিপহপ স্টাইলের গানে ব্যাকগ্রাউন্ড নৃত্যশিল্পীদের আবেদনময় লুককে কিছুটা অন্ধভাবেই অনুকরণ করা হয়েছে।
কালো করসেট ব্রালেট আর সিকুইনের মেরুন হুডেড ড্রেসে মালাইকার ভাবভঙ্গী একটু খাপছাড়া। মালাইকার আবেদন চিরন্তন। কিন্তু এই গানের লুকে তাঁর স্টাইলিং কিছুটা মরিয়া ধরনের।
এ লুকটিও বেশ বোল্ড। কালো নেটের, সিকুইন দেওয়া হলটারনেক বডিস্যুট পরেছেন মালাইকা। কালো ব্রালেটের স্ট্র্যাপ দৃশ্যমান।
সঙ্গে বেনী। উদ্ভট বডি ল্যাঙ্গুয়েজে এ লুকটিও মাটি হয়েছে বলে মনে করছেন ফ্যাশনিস্তারা। বেশ ভাইরাল এখন মালাইকার এই অস্বস্তিকর ছবিটি।
হিপহপ ঘরানার তৃতীয় লুকটি বরং সৃজনশীলতার পরিচয় দিচ্ছে। এখানে এনিম্যাল প্রিন্টের ক্রপড টপ পরেছেন মালাইকা পুরো হাতার। নজর কাড়ছে সোনালি ট্র্যাডিশনাল গয়নার ব্যবহার, বিশেষ করে টানা নথ।
ডিস্ট্রেসড ফ্লেয়ার জিনসে বেশ স্বচ্ছন্দ লাগছে এই চিরতরুণী সুন্দরীকে। সব মিলিয়ে এই একটি লুকেই মালাইকাকে বেশ মানিয়েছে। সব মিলিয়ে বেশ আলোচনায় থাকা মালাইকার এই মিউজিক ভিডিওর লুক আসলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাচ্ছে। ভক্ত আর ফ্যাশনসচেতন ফলোয়াররা বলছেন, মালাইকা নিজস্ব স্টাইলেই অনবদ্য। তাঁর এত বেশি চেষ্টা করার দরকার নেই সময়ের সঙ্গে নিজেকে প্রাসঙ্গিক রাখতে।