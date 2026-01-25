সব গুঞ্জন পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছেন স্টাইলিশ বুবলী

ছবিগুলোতে বুবলীর এই স্টাইলিশ লুক এককথায় ক্লাসি গ্ল্যামার। তাঁর আউটফিটের অন্যতম ফোকাস ব্ল্যাক স্ট্রাকচার্ড জ্যাকেট-স্টাইল টপটি।
ভি-নেক কাট, ফ্রন্ট বাটন ডিটেইল আর শিয়ার ফুল স্লিভ পুরো লুককে দিয়েছে স্মার্ট ও পাওয়ারফুল উপস্থিতি। কাঁধ ও নিচের অংশে থাকা থ্রি-ডি ফ্লোরাল অ্যাপ্লিক ও সূক্ষ্ম বিডওয়ার্ক পোশাকটিকে করেছে স্টেটমেন্ট পিস।
এর সঙ্গে বুবলী বেছে নিয়েছেন রাইনস্টোনখচিত আইভরি প্যান্ট। টপের সঙ্গে এই বুট কাট স্টাইলের বটম তৈরি করেছে দারুণ কনট্রাস্ট। লুকটিকে একঘেয়ে না করে আরও গ্ল্যামারাস করে তুলেছে যেন এই টপ-প্যান্ট জুটি।
চুলের স্টাইলিং রাখা হয়েছে সফট সাইড-পার্টেড লুজ ওয়েভে। সফট গ্লোয়ি ফিনিশ মেকআপ বেছে নিয়েছেন বুবলী। ফ্লোলেস বেজ, পিচ টোনের ব্লাশ মুখে এনেছে সতেজতা। শিমারি আইশ্যাডো, আইলাইনার আর মাসকারায় চোখ সাজিয়েছেন সুন্দরী। আর ঠোঁটে ন্যাচারাল পিচ-নুড লিপগ্লস দিয়েছে পারফেক্ট ব্যালান্স।
জুয়েলারিতে তিনি মিনিমাল-ছোট স্টাড ও আংটি পরেছেন শুধু।
সব মিলিয়ে এই লুকে বুবলী নিজেকে তুলে ধরেছেন একজন আত্মবিশ্বাসী রুচিশীল আর স্টাইলসচেতন নারী হিসেবে, যেখানে গ্ল্যামার আছে, কিন্তু অতিরিক্ত নয়।
ছবি: বুবলীর ফেসবুক