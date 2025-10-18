টালিউডের এই পাঞ্জাবি সুন্দরী আকর্ষণ ছড়াচ্ছেন নানা লুকে
শিশুশিল্পী হিসেবে সাহারা ওয়ান চ্যানেলের একটি ধারাবাহিক দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন নেহা আমনদীপ। দীর্ঘ বিরতির পর ২০১৬ সালে তিনি কলকাতার জি বাংলা টেলিভিশনের ‘স্ত্রী’ ধারাবাহিক দিয়ে পর্দায় ফেরেন এবং ২০২০ সাল পর্যন্ত টানা পর্দায় দেখা গেছে তাঁকে। পাঞ্জাবি হলেও বাংলার প্রতি নেহার টান অগাধ, আর তাই বিরতির পর টালিপাড়ায় আবার ফিরেছেন তিনি। এখন কাজ করছেন ওটিটি প্ল্যাটফর্মেও। অন্তর্মুখী নেহা সামাজিক মাধ্যমে খুব একটা সক্রিয় না হলেও, ভক্তরা সব সময় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন—কবে তিনি তাঁর ফ্যাশনেবল লুকগুলো শেয়ার করবেন। সম্প্রতি নেহা তাঁর চেনা আবরণ ভেঙে কিছু বোল্ড আর স্টাইলিশ ছবি ফ্যাশনিস্তাদের সঙ্গে শেয়ার করেছেন। আকর্ষণীয় চোখ, চমৎকার অবয়ব এবং নিজস্ব আবেগময়তায় ভরা তাঁর সৌন্দর্য সত্যিই নজরকাড়া। চলুন, অভিনেত্রীর নানা আমেজের ছবিগুলো দেখে আসি।

নেহার লুকে মিশে আছে এক অনন্য আবেদন। তাঁর গাঢ় সবুজ শাড়িতে সোনালি বর্ডার। এর বিপরীত লাল আঁচল যোগ করেছে কনট্রাস্ট।ব্লাউজের কালচে সবুজ, পাফ স্লিভ ডিজাইনে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার নিখুঁত মিশ্রণ ফুটে উঠেছে।
দুই হাতে শোভা পাচ্ছে সবুজ ও লাল চুড়ির সাজ।গলায় সোনার চেইন । চোখে হালকা স্মোকি আমেজ, কপালে ছোট্ট লাল টিপ আর লাল লিপকালারে ফুটে উঠেছে আসল সৌন্দর্য।
চুলে গুঁজে দিয়েছেন সাদা ফুল।কোমরে আবেদন কাড়ছে চেইন বিছা।
সাদা পোশাকের শুভ্রতায় অন্য রকম সুন্দর লাগছে নেহাকে। পরেছেন ব্রালেট আর সাইড স্লিট হাই ওয়েস্ট স্কার্ট। কো–অর্ডের সঙ্গে গোলাপি আভার মিনিমাল মেকআপে সেজেছেন তিনি। ছেড়ে রাখা চুল আর হাতে হালকা অলংকার।
মোনোক্রম লুকে বেছে নিয়েছেন লাল শাড়ি। জুটি হয়েছে সিকুইনের লাল স্লিভলেস ব্লাউজ। লাল লিপস্টিক আর ঢেউখেলানো খোলা চুলে তাঁকে লাগছে অনন্য।
হল্টারনেক গাউনের সঙ্গে সাদা পাথরের স্টেটমেন্ট নেকপিস আর সফট কার্ল হেয়ারস্টাইলে স্টাইলিশ নেহা।
হাই ওয়েস্ট বটমের সঙ্গে সাদা ক্রপ টপ আর সিকুইনের জ্যাকেট পরেছেন অভিনেত্রী। আকর্ষণ যোগ করেছে স্টেটমেন্ট নেকপিস আর ছেড়ে রাখা চুল।
লাল ক্রপ টপের ওপর লেয়ার করেছেন কালো লেদার জ্যাকেট। বটমে পরেছেন স্কিনফিট ডেনিম প্যান্ট। আর পায়ে কালো পাম্প জুতা।
অনুষঙ্গ হিসেবে চোখে শোভা বাড়িয়েছে ওভারসাইজড সানগ্লাস। আর গলায় ‘নেহা’ লেখা নেকপিসটাও নজর কাড়ছে।
বাঙালির সাজপোশাক বেশ পছন্দ পাঞ্জাবি মেয়ের। স্লিভলেস ব্লাউজের সঙ্গে শাড়ি পরেছেন অভিনেত্রী। অক্সিডাইসের জুয়েলারি আর স্নিগ্ধ সাজে ধরা দিয়েছেন।
হল্টারনেক ক্রপ টপ আর কার্গো প্যান্টের ‘অল ব্ল্যাক’ লুকে।
অল হোয়াইট লুকে স্টাইলিশ নেহা।
ছবি: নেহার ফেসবুক

প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০২: ০০
