অবশেষে বিয়ে করছেন 'দুষ্টু কোকিল', প্রি-ওয়েডিং ফ্ল্যাশব্যাকে দেখুন তাঁর ১৩টি বোল্ড লুক

টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। অভিনয়ের পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও ফ্যাশন নিয়েও অনুরাগীদের আগ্রহের কমতি নেই। বারবার বিয়ে নিয়ে গুঞ্জন উঠলেও তা নাকচ করে আসছেন এই লাস্যময়ী অভিনেত্রী। দীর্ঘদিন ধরে পর্দায় নিজের অভিনয়দক্ষতা দিয়ে দর্শকের মন জয় করা মিমিকে নানা সময় দেখা গেছে ভিন্ন ভিন্ন স্টাইলের পোশাকে। কখনো গ্ল্যামারাস, কখনো এলিগ্যান্ট, আবার কখনো একেবারে ছিমছাম সাজে—প্রতিটি লুকেই নিজের মতো করে নজর কেড়েছেন মিমি। এবার তাঁর জীবনে আসতে চলেছে নতুন অধ্যায়। শোনা যাচ্ছে দীর্ঘদিনের প্রেমিক, পেশায় নৌবাহিনীতে কর্মরত এক ব্যক্তির সঙ্গে নভেম্বর মাসে আইনি বিয়ে করতে চলেছেন তিনি। ডিসেম্বর মাসে কালিম্পংয়ে পাহাড়ে হবে বিয়ের আয়োজন। বিয়ের খবর প্রকাশ্যে আসতেই তাই নতুন করে আলোচনায় দুষ্টু কোকিল গান দিয়ে দুই বাংলা জয় করে নেওয়া মিমি। চলুন, তাঁর প্রি-ওয়েডিং ফ্ল্যাশব্যাকে ফিরে দেখা যাক, নানা সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাগ করে নেওয়া কিছু বোল্ড লুক।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম