এক জিনসেই ঊর্বীর ইউরোপ ট্যুর: নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি পেরিয়ে যে দেশে পৃথিবীর মাঝে স্বর্গ পেলেন তিনি
লুক

এক জিনসেই ঊর্বীর ইউরোপ ট্যুর: নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি পেরিয়ে যে দেশে পৃথিবীর মাঝে স্বর্গ পেলেন তিনি

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তারকাদের ভ্রমণকাহিনী এখন ইন্সটাগ্রামেই দেখা যায়। ক্যাপশনের গল্পে গল্পে আমরাও ঘুরে আসি তাঁদের সঙ্গে দেশ-বিদেশের আকর্ষণীয় সব পর্যটন স্পটে। সম্প্রতি অভিনেত্রী প্রিয়ন্তী ঊর্বী ঘুরে বেড়াচ্ছেন ইউরোপের দেশে দেশে। প্রতিটি দেশের দর্শনীয় স্থানগুলোতে তাঁকে দেখা যাচ্ছে নজরকাড়া সব লুকে। এদিকে মজার বিষয় হচ্ছে, লুকে নানা বৈচিত্র্য থাকলেও ঘুরে বেড়াতে নিজের প্রিয় একটি জিনসই বেছে নিয়েছেন তিনি এখানে। নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি পেরিয়ে অবশেষে কোন দেশে পৃথিবীর মাঝেই স্বর্গের সন্ধান পেলেন ঊর্বী?

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৪৫ দিনের ইউরোপ ট্যুরে বের হয়েছেন প্রিয়ন্তী ঊর্বী। প্লেনে বসে ছবি দিয়েছেন প্যাস্টেল অলিভ ক্রিংকলড ফেব্রিকের আউটফিটে
৪৫ দিনের ইউরোপ ট্যুরে বের হয়েছেন প্রিয়ন্তী ঊর্বী। প্লেনে বসে ছবি দিয়েছেন প্যাস্টেল অলিভ ক্রিংকলড ফেব্রিকের আউটফিটে
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নেদারল্যান্ডসের অ্যামস্টারডামে অ্যামস্টেল নদীর ধারে ঊর্বী পরেছেন হাই ওয়েস্টেড ফেডেড জিনস, স্কাই ব্লু ক্রপড টপ আর সাদা পোলকা ডটের কালো স্কার্ফ
নেদারল্যান্ডসের অ্যামস্টারডামে অ্যামস্টেল নদীর ধারে ঊর্বী পরেছেন হাই ওয়েস্টেড ফেডেড জিনস, স্কাই ব্লু ক্রপড টপ আর সাদা পোলকা ডটের কালো স্কার্ফ
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নেদারল্যান্ডসের ডেলফটের পথে পথে একই জিনসে ঊর্বী। সঙ্গে হলটারনেক্সাদা-কালো চেকার্ড টপ আর সাদা এমব্রয়ডারির ধূসর স্কার্ফ
নেদারল্যান্ডসের ডেলফটের পথে পথে একই জিনসে ঊর্বী। সঙ্গে হলটারনেক্সাদা-কালো চেকার্ড টপ আর সাদা এমব্রয়ডারির ধূসর স্কার্ফ
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সঙ্গে পরেছেন দারুণ একজোড়া বেগুনি স্নিকার্স
সঙ্গে পরেছেন দারুণ একজোড়া বেগুনি স্নিকার্স
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জার্মানীর গেন্টে দেওয়ালে গ্রাফিতির সামনে বেল্টেড হলুদ ড্রেসে ঊর্বী
জার্মানীর গেন্টে দেওয়ালে গ্রাফিতির সামনে বেল্টেড হলুদ ড্রেসে ঊর্বী
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বেলজিয়ামের ব্রাসেলসের রাস্তায় আর্কিটেকচার দেখে মুগ্ধ ঊর্বী স্লিভলেস লেমন গ্রিন টপের সঙ্গে আরেকটি উজ্জ্বল ওয়াশের ফিটেড জিনসে
বেলজিয়ামের ব্রাসেলসের রাস্তায় আর্কিটেকচার দেখে মুগ্ধ ঊর্বী স্লিভলেস লেমন গ্রিন টপের সঙ্গে আরেকটি উজ্জ্বল ওয়াশের ফিটেড জিনসে
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নেদারল্যান্ডসের অ্যাবিনসে স্ট্রবেরি পিকিংয়ে ব্যস্ত ঊর্বী। পরেছেন ম্যাজেন্টা টপ আর প্রিয় সেই জিনস
নেদারল্যান্ডসের অ্যাবিনসে স্ট্রবেরি পিকিংয়ে ব্যস্ত ঊর্বী। পরেছেন ম্যাজেন্টা টপ আর প্রিয় সেই জিনস
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উইন্ডলিমলসের ডাচ ম্যাজিকের ব্যাকগ্রাউন্ডে বেল্টেড কালো ড্রেসে ঊর্বী
উইন্ডলিমলসের ডাচ ম্যাজিকের ব্যাকগ্রাউন্ডে বেল্টেড কালো ড্রেসে ঊর্বী
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ফ্রান্সের প্যারিসে গেলে আইফেল টাওয়ারের সামনে ছবি তো তুলতেই হবে। ঊর্বী পরেছেন সাদা-কালো ড্রেস
ফ্রান্সের প্যারিসে গেলে আইফেল টাওয়ারের সামনে ছবি তো তুলতেই হবে। ঊর্বী পরেছেন সাদা-কালো ড্রেস
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নেদারল্যান্ডসের গেথুর্নে ঊর্বীর বোট রাইড। এবার প্রিয় জিনসের সঙ্গে বেছে নিয়েছেন সরু কালো বেল্ট আর পার্পল টপ
নেদারল্যান্ডসের গেথুর্নে ঊর্বীর বোট রাইড। এবার প্রিয় জিনসের সঙ্গে বেছে নিয়েছেন সরু কালো বেল্ট আর পার্পল টপ
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জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্টে এমন ঝুলন্ত লুকেই ধরা দিলেন তিনি সেই আরামদায়ক জিনসেই।
জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্টে এমন ঝুলন্ত লুকেই ধরা দিলেন তিনি সেই আরামদায়ক জিনসেই।
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অবশেষে সুইজারল্যান্ডের রিসোর্ট টাউন ইন্টারলেকেনে গিয়ে ঊর্বীর মনে হলো, এ যেন পৃথিবীতেই স্বর্গের দেখা পেলেন তিনি।
অবশেষে সুইজারল্যান্ডের রিসোর্ট টাউন ইন্টারলেকেনে গিয়ে ঊর্বীর মনে হলো, এ যেন পৃথিবীতেই স্বর্গের দেখা পেলেন তিনি।
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পরেছেন একই জিনসের সঙ্গে রংচঙে সোলের সাদা স্নিকার্স আর অফ হোয়াইট স্লিভলেস টপ।
পরেছেন একই জিনসের সঙ্গে রংচঙে সোলের সাদা স্নিকার্স আর অফ হোয়াইট স্লিভলেস টপ।

ছবি: প্রিয়ন্তী ঊর্বীর ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০৫: ১২
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