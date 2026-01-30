সবুজে সতেজ শানায়ার ৬টি বোল্ড লুক
লুক

সবুজে সতেজ শানায়ার ৬টি বোল্ড লুক

বলিউডের জেনজি তারকাদের মধ্যে শানায়া কাপুর এখন আলোচনার শীর্ষে। অপরূপা এই অভিনেত্রীকে আমরা বিভিন্ন ধরনের পোশাকে দেখেছি, প্রতিটি লুকেই তিনি নিজস্ব স্টাইল ফুটিয়ে তুলেন। ফ্যাশন স্টেটমেন্ট আসলে অনেকটাই নির্ভর করে ব্যক্তিগত পছন্দ ও কমফোর্ট লেভেলের ওপরে। অনেকে এথনিক লুকে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন, কেউ পশ্চিমা আউটফিটে। কেউ হয়তো সফট বা প্যাস্টেল শেড বা কুল কালার প্যালেট পছন্দ করেন। শানায়ার সবসময় নতুনত্ব পছন্দ করেন। তাঁর ইনস্টাগ্রামে স্ক্রল করলে দেখা যাবে, তিনি কালো, লাল বা সাদা নয়—সবুজের মতো ভিন্ন শেডের পোশাকে একেবারে আলাদা রূপে নজর কাড়ছেন। চলুন এক নজরে দেখে নেওয়া যাক শানায়া কাপুরের সবুজ রঙের কিছু অসাধারণ লুক।

১/১১
স্যাটিনের ব্যাক লেস সবুজ গাউনে মোহ ছড়াচ্ছেন যেন তিনি
২/১১
শানায়া পরেছেন অলিভ গ্রিন স্ট্র্যাপলেস স্ক্রাঞ্চি টপ আর মিনি স্কার্ট।
৩/১১
লুকের সঙ্গে মিলিয়ে তিনি রেখেছেন ওয়েট হেয়ার স্টাইল আর পরেছেন হলুদ হিল।
৪/১১
পানা সবুজ গাউনে অপরূপা  শানায়া।
৫/১১
গাউনটি ডিজাইন করেছেন কলম্বিয়ার ডিজাইনার সিলভিয়া টেরাসি। হাই নেক , ফুলস্লিভ আর বডি-ফিটিং সিলুয়েটে আলাদাভাবে আবেদন কাড়ছে গাউনের কাটআউট ডিজাইন।  
৬/১১
ওয়ান-শোল্ডার ড্রেপড মিনি ড্রেসের এই লুকে মডার্ন গ্ল্যামার আর হাই-ফ্যাশন এলিগ্যান্স এক সাথে মিশেছে।
৭/১১
পায়েও ম্যাচিং হিল
৮/১১
কোরসেট ঘরানার স্ট্র্যাপলেস সবুজ গাউনে স্টাইলিশ শানায়া ।
৯/১১
মিলিয়ে পরেছেন ক্রস নেকপিস।
১০/১১
ফ্লোর-লেংথ সবুজ ড্রেপড গাউনে বোল্ড শানায়া।
১১/১১
হল্টার নেকলাইন, স্লিভলেস সিলুয়েট, মিডরিফ কাট-আউট গাউনটি তিনি খুব সুন্দরভাবে ক্যারি করেছেন। বিশেষভাবে গ্যাদার্ড ফ্যাব্রিক লুকটিতে ড্রামা যোগ করেছে
ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ৩০ জানুয়ারি ২০২৬, ০৪: ০০
