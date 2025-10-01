পূজায় বিদ্যা সিনহা মিমের লুক

দুর্গাপূজার দিনগুলোর মধ্যে বাঙালি নারীর শাড়ি পরতেই হবে। তা না হলে যেন কোথাও একটা অসম্পূর্ণতা রয়ে যাবে। এমনিতে নানা গ্ল্যামারাস ও আধুনিক রূপে নিজেকে উপস্থাপন করেন দেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিম।
পূজার সময় প্রতিমা দর্শন ও নিজের মতো করে ঘোরাঘুরি করতেও এবার তিনি বেছে নিয়েছেন গ্ল্যামারাস শাড়ির লুক। শাড়ির সাদা জমিনে সোনালি মোটিফ ও লাল পাড়ে ঝলমলে সোনালি সিকুইনের কাজ।
এই জমকালো আমেজের শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজও কিন্তু নজর কাড়ছে। পিঠখোলা লাল ব্লাউজে সোনালি কারুকাজ।
এই শাড়িতে নিজেকে সাজিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করে মিম হ্যাশট্যাগ দিয়ে লিখেছেন—পূজা লুক।
এমন একটা শাড়িই যেন পরা উচিত এ রকম দিনে। এক হাতে লাল চুড়ির গোছা, কানের টানা দেওয়া বড় ঝুমকা জুড়ে দেওয়া হয়েছে আলগা খোঁপায়। লাল গোলাপও উঁকি দিচ্ছে সেখানে।
সোনালি আইশ্যাডো ও আইলাইনার দেওয়া চোখ, ছোট্ট লাল টিপ ও লাল লিপস্টিকের সাজে মোহনীয় রূপে ধরা দিলেন সুন্দরী।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম