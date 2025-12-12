বোল্ড উইন্টার লুকে ইন্সটাগ্রাম রাঙালেন বয়সকে হার মানানো এই টালি ডিভা

টালি অভিনেত্রী মনামী ঘোষ যেন বয়সকে হার মানিয়ে দিয়েছেন। মিষ্টি হাসি আর ঈর্ষণীয় ফিগারের কারণে তিনি সদ্য কৈশোর পেরোনো তরুণীর মতোই দেখান। যেকোনো ধরনের পোশাকেই তিনি নিজস্ব স্টাইলের ছাপ রাখেন। ইনস্টাগ্রামে বিভিন্ন আকর্ষণীয় লুকের ছবি তিনি প্রায়ই ভাগ করে নেন ভক্তদের সঙ্গে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও মনামীকে দেখা যায় নিরীক্ষাধর্মী ও বোল্ড লুকে। এবার অভিনেত্রী আলাদা করে নজর কেড়েছেন উইন্টার ফ্যাশনে। শীতের আউটফিটে তাঁর স্বতন্ত্র স্টাইল, সাহসী রঙের ব্যবহার এবং স্টেটমেন্ট পিসগুলো যেন আরও বেশি মনকাড়া। টালিউড সুন্দরীর নতুন বোল্ড উইন্টার লুক দেখে নিই চলুন....