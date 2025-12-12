বোল্ড উইন্টার লুকে ইন্সটাগ্রাম রাঙালেন বয়সকে হার মানানো এই টালি ডিভা
বোল্ড উইন্টার লুকে ইন্সটাগ্রাম রাঙালেন বয়সকে হার মানানো এই টালি ডিভা

টালি অভিনেত্রী মনামী ঘোষ যেন বয়সকে হার মানিয়ে দিয়েছেন। মিষ্টি হাসি আর ঈর্ষণীয় ফিগারের কারণে তিনি সদ্য কৈশোর পেরোনো তরুণীর মতোই দেখান। যেকোনো ধরনের পোশাকেই তিনি নিজস্ব স্টাইলের ছাপ রাখেন। ইনস্টাগ্রামে বিভিন্ন আকর্ষণীয় লুকের ছবি তিনি প্রায়ই ভাগ করে নেন ভক্তদের সঙ্গে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও মনামীকে দেখা যায় নিরীক্ষাধর্মী ও বোল্ড লুকে। এবার অভিনেত্রী আলাদা করে নজর কেড়েছেন উইন্টার ফ্যাশনে। শীতের আউটফিটে তাঁর স্বতন্ত্র স্টাইল, সাহসী রঙের ব্যবহার এবং স্টেটমেন্ট পিসগুলো যেন আরও বেশি মনকাড়া। টালিউড সুন্দরীর নতুন বোল্ড উইন্টার লুক দেখে নিই চলুন....

১/৭
লাল রঙের স্টেটমেন্ট লুকে মনামী যেন গ্ল্যামার আর ড্রামার নিখুঁত সমন্বয়। ফার, সিকুইন, লেদার—সব মিলিয়ে এই পাওয়ার লুকের প্রতিটি পিসই আলাদা করে নজর কাড়ছে
২/৭
টপ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে স্ট্রাকচার্ড সিকুইনড করসেট। টপের কার্ভ-হাগিং কাট লুকটিকে করেছে সাহসী
৩/৭
ম্যাচিং লাল সিকুইনড মিনি স্কার্ট পুরো লুকে পারফেক্ট টাচ দিয়েছে
৪/৭
এই লুকের সবচেয়ে নজরকাড়া দিক লাল ফার কোট। বিলাসী, নাটকীয়, চোখধাঁধানো কোটটি স্টাইলিংয়ে যোগ করেছে হাই-ফ্যাশন ফ্লেভার
৫/৭
মনামী মানেই বিশেষ কিছু। তাঁর মেকআপেও সেটা ফুটে উঠেছে। স্মোকি আই আর রেড লিপ তাঁর সাজের মূল আকর্ষণ
৬/৭
নি হাই বুট তাঁর লুকের অন্যতম স্টেটমেন্ট পিস। ব্লক হিল আর লাল লেদার ফিনিশ একদম মানিয়ে গেছে পোশাকের সঙ্গে
৭/৭
স্লিক হাই পনিটেল হেয়ারস্টাইল করেছেন সুন্দরী, যা লুকের বোল্ডনেসের সঙ্গে পুরোপুরি মানানসই ।
প্রকাশ: ১২ ডিসেম্বর ২০২৫, ০২: ০০
