কেন এত ব্যাকল্যাশের শিকার বলিউড সুপারস্টারের প্রেমিকা এই ফ্যাশনিস্তা
লুক

কেন এত ব্যাকল্যাশের শিকার বলিউড সুপারস্টারের প্রেমিকা এই ফ্যাশনিস্তা

বহু প্রতিভার অধিকারী এই ফ্যাশনিস্তা অভিনেত্রী, মডেল, সঙ্গীতশিল্পী ও নৃত্যশিল্পী। তবু বলিউড সুপারস্টারের প্রেমিকা হয়ে লাইমলাইটে আসার পর থেকে শুধুই ব্যাকল্যাশের শিকার তিনি। জন্মসূত্রে শিখ বাবা ও কাশ্মীরি মুসলিম মায়ের মেয়ে সাবা আজাদ। বলিউড ডেব্যু করেছেন ২০০৮ সালে। সিনেমা ছাড়াও শর্টফিল্ম ও ওয়েবসিরিজে অভিনয় করেছেন তিনি। বহুদিন ধরে পেশাগত জীবনে করছেন সঙ্গীতচর্চা। ওড়িশি ও অন্যান্য নৃত্যকলায় প্রশিক্ষিত সাবা। এদিকে বেশ কিছুদিন ধরে মডেল হিসেবেও নিজের আলাদা অবস্থান গড়েছেন। তারপরেও বলিউড সুপারস্টার হৃত্বিক রোশানের সঙ্গে প্রেমে জড়ানোর পর থেকেই সবসময় ট্রল ও ব্যাকল্যাশের শিকার হন তিনি সব জায়গায়। আসলে প্রথাগত সুন্দরী নন তিনি। তাঁর মাঝে পাশ্চাত্য ধরনের একহারা ভাব আছে। চলেনও নিজের জীবনদর্শনে। তাই হয়তো সবাই মেলাতে পারেন না সাবাকে টিপিক্যাল বলিউড সুন্দরী হিসেবে। তবে প্রেমিক হৃত্বিক সবসময় তাঁকে সাপোর্ট করেন। আর আত্মবিশ্বাসী সাবাও নিজের মতো করে এগিয়ে চলেছেন সব ক্ষেত্রে। চলুন আমরা এই আনকনভেনশনাল ফ্যাশনিস্তার কিছু লুক দেখে আসি ইন্সটাগ্রাম থেকে।

১/১০
এক্সট্রিম ডিপনেক লাল ফুলস্লিভ বডিকন ড্রেসে সাবা
এক্সট্রিম ডিপনেক লাল ফুলস্লিভ বডিকন ড্রেসে সাবা
২/১০
এখানে তিনি পরেছেন সিকুইনের রয়েল ব্লু হলটারনেক কাট আউট ড্রেস
এখানে তিনি পরেছেন সিকুইনের রয়েল ব্লু হলটারনেক কাট আউট ড্রেস
৩/১০
ডিপনেক ফুলেল গোলাপি কলাম ড্রেসে স্লিভলেস ডিজাইন আর বো ডিটেইলিং
ডিপনেক ফুলেল গোলাপি কলাম ড্রেসে স্লিভলেস ডিজাইন আর বো ডিটেইলিং
৪/১০
কালো অফ দ্য শোল্ডার টপ আর পেন্সিল স্কার্টে দেখা যাচ্ছে এই অভিনেত্রীকে
কালো অফ দ্য শোল্ডার টপ আর পেন্সিল স্কার্টে দেখা যাচ্ছে এই অভিনেত্রীকে
৫/১০
অল ব্ল্যাকে হৃত্বিক। সঙ্গে লাল-সোনালি ডিপ ভি নেক ফিউশন বেনারসি গাউনে সাবা
অল ব্ল্যাকে হৃত্বিক। সঙ্গে লাল-সোনালি ডিপ ভি নেক ফিউশন বেনারসি গাউনে সাবা
৬/১০
ডেনিমের ব্রালেট আর ফ্লেয়ার প্যান্টের সঙ্গে সাদা স্নিকার্স আছে এই লুকে
ডেনিমের ব্রালেট আর ফ্লেয়ার প্যান্টের সঙ্গে সাদা স্নিকার্স আছে এই লুকে
৭/১০
মাঝে মাঝে এমন দেশি লেহেঙ্গার লুকেও দেখা দেন সাবা
মাঝে মাঝে এমন দেশি লেহেঙ্গার লুকেও দেখা দেন সাবা
৮/১০
স্ট্র্যাপলেস চেকার্ড ড্রেসে ওল্ড হলিউড চার্ম
স্ট্র্যাপলেস চেকার্ড ড্রেসে ওল্ড হলিউড চার্ম
৯/১০
এখানে পরেছেন পেল পিংক মিনি ড্রেস
এখানে পরেছেন পেল পিংক মিনি ড্রেস
১০/১০
ক্লাউড ড্যান্সার গাউনে স্কোয়াট পোজে সাবা
ক্লাউড ড্যান্সার গাউনে স্কোয়াট পোজে সাবা

ছবি: সাবা আজাদের ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১৯ এপ্রিল ২০২৬, ০৪: ৫৫
