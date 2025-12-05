শাকিব খানের সঙ্গে সালসা ড্যান্সে সোলজার সিনেমার তৃতীয় নায়িকা কে এই সুন্দরী মডেল
শাকিব খানের সঙ্গে সালসা ড্যান্সে সোলজার সিনেমার তৃতীয় নায়িকা কে এই সুন্দরী মডেল

মেগাস্টার শাকিব খানের আসন্ন নতুন সিনেমা মানেই ভক্তদের উন্মাদনা। গোঁফের লুকে স্মার্ট গেট আপে সোলজার সিনেমায় নিজের লুক কেমন হবে তা শাকিব খান রিভিল করেই দিয়েছেন। এই লুকেই তিনি যাচ্ছেন সব জায়গায়, অংশ নিয়েছেন ভাইরাল টিভিসিতেও। এদিকে এই সিনেমার নায়িকা হচ্ছেন গ্ল্যাম লুকজের তানজিন তিশা। থাকছেন জান্নাতুল ফেরদৌসী ঐশীও। এরপর শাকিব খানের সঙ্গে সালসা নৃত্যের শ্যুটে ভাইরাল হয়ে যান সুন্দরী মডেল তৌহিদা হক তিথী। প্রথমে তাঁকে সবাই তানজিন তিশা মনে করলেও তিনি নিজেই জানান সোলজার সিনেমায় নিজের তৃতীয় নায়িকা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ একটি রোল করার কথা। মডেল হিসেবে তৌহিদা সবসময় নজরকাড়া। এখন সিনেমার আইটেম গানে তিনি কেমন জাদু ছড়ান সেটাই দেখাত বিষয়।

১/১০
স্লিট দেওয়া এই স্লিভলেস বেবি পিংক ড্রেসে নিজের ছবি শেয়ার করে তৌহিদা হক তিথী বলেছেন, কিছু একটা আসছে সামনে। হ্যাশট্যগে দেখা গেল মেগাস্টার আর সালসা।
২/১০
লাল ট্যাংক টপ, কনভার্স আর ডিস্ট্রেসড ব্লু জিন্সের সঙ্গে স্ট্রাইপড শার্টের লেয়ারিং করেছেন এই মডেল এখানে
৩/১০
কাউল নেক, নুডল স্ট্র্যাপের ডুরে শিয়ার ফেব্রিকের ড্রেসে আবেদন ছড়াচ্ছেন তিনি
৪/১০
মাইক্রো ব্লাউজের সঙ্গে শেডের গোলাপি-পিচ-আকাশী শাড়িতে দেখা যাচ্ছে তৌহিদাকে
৫/১০
সাদা-কালো স্ট্রাইপের হলটারনেক টপ, কালো প্যান্ট আর এনিম্যাল প্রিন্টের সাদা=কালো শার্টের সঙ্গে শেডসে দারুণ মানিয়েছে তাঁকে
৬/১০
ঝলমলে গোল্ডেন-লাল ব্রাইডাল পোশাকের সঙ্গে লাল গোলাপের সাজে দেখা যাচ্ছে এই মডেলকে
৭/১০
ওয়াইন জর্জেট ফেব্রিকে র‍্যাপ ডিজাইনের মিনিড্রেসে আবেদনময়ী তৌহিদা
ছবি: রফিকুল ইসলাম
৮/১০
কালো জর্জেট শাড়ি, দারুণ ফিটিংয়ের স্লিভলেস ব্লাউজ আর নজরকাড়া চোকার সেটে দেখা যাচ্ছে তাঁকে
৯/১০
এখানে তিনি পরেছেন ট্যাংক টপ আর ডিস্ট্রেসড ডেনিম স্কার্ট
১০/১০
ব্যাকলেস কালো বডিকন স্লিটেড গাউনে আকর্ষণ ছড়াচ্ছেন তৌহিদা
ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৭: ০২
