শাকিব খানের সঙ্গে সালসা ড্যান্সে সোলজার সিনেমার তৃতীয় নায়িকা কে এই সুন্দরী মডেল

মেগাস্টার শাকিব খানের আসন্ন নতুন সিনেমা মানেই ভক্তদের উন্মাদনা। গোঁফের লুকে স্মার্ট গেট আপে সোলজার সিনেমায় নিজের লুক কেমন হবে তা শাকিব খান রিভিল করেই দিয়েছেন। এই লুকেই তিনি যাচ্ছেন সব জায়গায়, অংশ নিয়েছেন ভাইরাল টিভিসিতেও। এদিকে এই সিনেমার নায়িকা হচ্ছেন গ্ল্যাম লুকজের তানজিন তিশা। থাকছেন জান্নাতুল ফেরদৌসী ঐশীও। এরপর শাকিব খানের সঙ্গে সালসা নৃত্যের শ্যুটে ভাইরাল হয়ে যান সুন্দরী মডেল তৌহিদা হক তিথী। প্রথমে তাঁকে সবাই তানজিন তিশা মনে করলেও তিনি নিজেই জানান সোলজার সিনেমায় নিজের তৃতীয় নায়িকা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ একটি রোল করার কথা। মডেল হিসেবে তৌহিদা সবসময় নজরকাড়া। এখন সিনেমার আইটেম গানে তিনি কেমন জাদু ছড়ান সেটাই দেখাত বিষয়।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম