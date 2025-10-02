সানিয়া মালহোত্রার উৎসব লুকে ঐতিহ্য আর গ্ল্যামারের ছোয়া

সম্প্রতি সানিয়া মালহোত্রা তোরানি অফিসিয়ালের কাস্টম লেহেঙ্গায় ধরা দিলেন একেবারে উৎসবের আবহে। নীল, সবুজ ও ইনডিগোর মিশ্রণে তৈরি ক্যালেইডোস্কোপ প্যাটার্নের স্কার্টে দেখা যায় লোকজ মোটিফ ও পশু প্রাণীর নকশা। এর সঙ্গে মানানসই সূক্ষ্ম এমব্রয়ডারির ব্লাউজ আর ট্যাসেল ওড়না পুরো লুককে দিয়েছে ভিন্ন মাত্রা।
মেকআপে ছিল ন্যাচারাল গ্লো। নিউড লিপ, কোলাজ চোখ আর হালকা ব্লাশড চেহারা। একটি ছোট্ট নীল বিন্দি পুরো সাজকে একত্রে বেঁধে দিয়েছে। গয়নায় ছিল স্টেটমেন্ট চোকার, ড্যানগলার্স ও আংটি, যা ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সেতুবন্ধ। আর তার খোলা কোঁকড়া চুলে তাকে দেখাচ্ছিল আরও প্রাণবন্ত।
অন্য এক ফেস্টিভ লুকে সানিয়া বেছে নিলেন নিত্য বাজাজের আজরাখ লেহেঙ্গা। মরচে লাল রঙের স্কার্টে আয়নার কাজ আর সোনালি এমব্রয়ডারির বর্ডার নজর কাড়ে সহজেই। গভীর নেকলাইনের ব্লাউজে আয়না ও সিকুইনের কাজ পুরো পোশাককে দিয়েছে সাহসী অথচ মার্জিত আবেদন।
ওড়নায় ছিল স্ক্যালপড এজিং, যা একদিকে রাজকীয়তা, অন্যদিকে উৎসবের উচ্ছ্বাস ফুটিয়ে তোলে। গয়নায় ছিল ঝুমকা আর চোকার, সঙ্গে ন্যূনতম ব্রোঞ্জড মেকআপ ও টাইট বান। যা নাচ-গান ভরা উৎসবের রাতের জন্য একদম পারফেক্ট।
লেহেঙ্গার পাশাপাশি সানিয়া মালহোত্রা সম্প্রতি নজর কাড়লেন একেবারে ভিন্ন আভায়। কালো-সোনালি ঝলমলে শাড়িতে। শাড়ির চেকবোর্ড প্যাটার্নে গ্লিটারি টেক্সচার এটিকে দিয়েছে একসঙ্গে আধুনিক ও এলিগ্যান্ট আবেদন। এর সঙ্গে মানানসই ভেলভেট ব্লাউজে তিনি তুলে ধরলেন এক সাহসী অথচ নান্দনিক লুক।
খোঁপা বাঁধা চুল, ন্যুড মেকআপ আর ড্রপ ইয়াররিংস তাঁর গ্ল্যামারকে আরও উজ্জ্বল করেছে। দাঁড়িয়ে বা বসে, দুই ভঙ্গিতেই সানিয়া শাড়িতে যেন এক চৌকস, আত্মবিশ্বাসী ডিভা।
সানিয়া মালহোত্রার এই তিন ভিন্ন ভিন্ন লুক একটাই বার্তা দেয়। উৎসব মানেই রং, নকশা আর আনন্দের ছটা। আজরাখের আয়না-কারুকাজ হোক, টোরানির গল্প বলা মোটিফ অথবা গ্ল্যামারাস কালো-সোনালি শাড়ি। তিনি প্রতিটি পোশাকে ঐতিহ্যকে করেছেন জীবন্ত, আর আধুনিক ফ্যাশনের স্পর্শে দিয়েছেন নতুন প্রাণ।
এই নবরাত্রি বা উৎসবের মৌসুমে সানিয়া মালহোত্রার লুক হতে পারে সবার জন্য অনুপ্রেরণার। যেখানে সংস্কৃতি, গ্ল্যামার আর ব্যক্তিত্ব একসঙ্গে মিলেমিশে তৈরি করে নিখুঁত ফ্যাশন স্টেটমেন্ট।
ছবি: সানিয়া মালহোত্রার ইনস্টাগ্রাম