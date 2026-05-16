সর্পিল ডায়মন্ড নেকলেস আর মেটালিক ড্রেসে আগুন ঝরালেন ডুয়া লিপা (ভিডিও)

নেসপ্রেসোর বিচসাইড পপ-আপ ক্লাবে ডুয়া লিপাকে দেখা যায় এক ঝলমলে মেটালিক ফ্রিঞ্জ স্লিপ ড্রেসে। সিলভার সিকুইন আর স্তরে স্তরে ঝুলে থাকা ফ্রিঞ্জ ডিজাইন পুরো লুকে এনে দেয় ক্লাসিক ডিসকো-অনুপ্রাণিত আবেদন।
ড্রেসটির ডিপ ভি-নেকলাইন, পাতলা স্ট্র্যাপ এবং ব্যাকলেস কাট তার স্টাইলকে করেছে আরও সাহসী ও গ্ল্যামারাস। সঙ্গে তিনি পরেছিলেন চকচকে সিলভার স্টিলেটো, যা মেটালিক আভাকে সম্পূর্ণ করেছে নিখুঁতভাবে।
তবে পুরো লুকের আসল আকর্ষণ ছিল ডুয়ার স্টেটমেন্ট সর্পিল নেকলেস। ইতালিয়ান জুয়েলারি ব্র্যান্ড বুলগারির এই ডায়মন্ড-স্টাডেড সার্পেন্টাইন নেকলেস যেন মুহূর্তেই আলো কেড়ে নেয়।
নেকলেসের সঙ্গে ছিল মানানসই ব্রেসলেট, ককটেল রিং এবং স্টাডেড ইয়াররিং। পুরো জুয়েলারি সেটে ছিল এক ধরনের রাজকীয়তা, যা মেটালিক পোশাকের সঙ্গে তৈরি করেছে নিখুঁত ভারসাম্য।
নেইল এক্সটেনশন এবং হাতে দৃশ্যমান একাধিক ট্যাটুও ডুয়ার লুকে যোগ করেছে নিজস্ব এজ ও ব্যক্তিত্ব।
মেকআপে দুয়া বেছে নিয়েছিলেন সফট ও ব্রাশড-আপ নিউড গ্ল্যাম। নিউড লিপস, হালকা গ্লোয়িং বেস এবং খোলা চুল তার পুরো উপস্থিতিকে রেখেছে সহজ কিন্তু অত্যন্ত পরিশীলিত।
অতিরিক্ত ভারী মেকআপের বদলে মিনিমাল বিউটি লুক রাখায় পোশাক ও জুয়েলারিই হয়ে উঠেছে মূল আকর্ষণ।