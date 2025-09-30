বলিউডের নতুন সেনসেশন পলক: মিনি ড্রেস থেকে লেহেঙ্গা, সবেতেই বাজিমাত
‘কিসি কা ভাই কিসি কি জান’ ছবিতে অভিনয়ের মাধ্যমে বলিউডে পা রাখেন ভারতের জনপ্রিয় টেলিভিশন অভিনেত্রী শ্বেতা তিওয়ারির আদরের কন্যা পলক তিওয়ারি। প্রথম ছবিতেই সুনিপুণ অভিনয় ও সাবলীল পর্দা উপস্থিতির মাধ্যমে বাজিমাত করেন পলক। প্রতিভা আর কাজের প্রতি অনুরাগ তাঁকে সফল হতে সাহায্য করেছে। তিনি মনে করেন, প্রত্যেকেরই উচিত নিজেকে ভালোবাসা। ধারালো ফিগার আর সুন্দর মুখশ্রীর জন্য সবার নজর কাড়েন বলিউডের এই জেন–জি অভিনেত্রী। সাম্প্রতিক সময়ে পলকের নানা আকর্ষণীয় লুক নিয়ে আগ্রহী সবাই। আকর্ষণীয় এই অভিনেত্রীর নানা লুকের ছবিগুলো দেখে আসি চলুন তাঁর ইনস্টাগ্রামে উঁকি দিয়ে।