বলিউডের নতুন সেনসেশন পলক: মিনি ড্রেস থেকে লেহেঙ্গা, সবেতেই বাজিমাত
লুক

বলিউডের নতুন সেনসেশন পলক: মিনি ড্রেস থেকে লেহেঙ্গা, সবেতেই বাজিমাত

শেয়ার করুন
ফলো করুন

বলিউডের নতুন সেনসেশন পলক: মিনি ড্রেস থেকে লেহেঙ্গা, সবেতেই বাজিমাত
‘কিসি কা ভাই কিসি কি জান’ ছবিতে অভিনয়ের মাধ্যমে বলিউডে পা রাখেন ভারতের জনপ্রিয় টেলিভিশন অভিনেত্রী শ্বেতা তিওয়ারির আদরের কন্যা পলক তিওয়ারি। প্রথম ছবিতেই সুনিপুণ অভিনয় ও সাবলীল পর্দা উপস্থিতির মাধ্যমে বাজিমাত করেন পলক। প্রতিভা আর কাজের প্রতি অনুরাগ তাঁকে সফল হতে সাহায্য করেছে। তিনি মনে করেন, প্রত্যেকেরই উচিত নিজেকে ভালোবাসা। ধারালো ফিগার আর সুন্দর মুখশ্রীর জন্য সবার নজর কাড়েন বলিউডের এই জেন–জি অভিনেত্রী। সাম্প্রতিক সময়ে পলকের নানা আকর্ষণীয় লুক নিয়ে আগ্রহী সবাই। আকর্ষণীয় এই অভিনেত্রীর নানা লুকের ছবিগুলো দেখে আসি চলুন তাঁর ইনস্টাগ্রামে উঁকি দিয়ে।

১/১৪
মিন্ট সবুজ শিয়ার গাউনে পলক যেন সাক্ষাৎ পরি। সঙ্গে পরেছেন ম্যাচিং গ্লাভস
মিন্ট সবুজ শিয়ার গাউনে পলক যেন সাক্ষাৎ পরি। সঙ্গে পরেছেন ম্যাচিং গ্লাভস
বিজ্ঞাপন
২/১৪
মিনি স্কার্টেও দারুণ মানায় পলককে। সঙ্গে পরেছেন ম্যাচিং লাল টপ
মিনি স্কার্টেও দারুণ মানায় পলককে। সঙ্গে পরেছেন ম্যাচিং লাল টপ
বিজ্ঞাপন
৩/১৪
হলুদ রঙের কাটআউট মিনি ড্রেস পরে যেন দ্যুতি ছড়াচ্ছেন নায়িকা
হলুদ রঙের কাটআউট মিনি ড্রেস পরে যেন দ্যুতি ছড়াচ্ছেন নায়িকা
৪/১৪
এথনিক লুকে বেছে নিয়েছেন ম্রুন রঙ্গা লেহেঙ্গা
এথনিক লুকে বেছে নিয়েছেন ম্রুন রঙ্গা লেহেঙ্গা
৫/১৪
প্যাস্টেল শেডের শিয়ার ফেব্রিকের শাড়ির সঙ্গে নজরকাড়া বোল্ড ব্লাউজে ফ্রেমে ধরা দিয়েছেন
প্যাস্টেল শেডের শিয়ার ফেব্রিকের শাড়ির সঙ্গে নজরকাড়া বোল্ড ব্লাউজে ফ্রেমে ধরা দিয়েছেন
৬/১৪
ডেনিম অন ডেনিম লুকে স্টাইলিশ পলক। কোরসেট ক্রপ টপের সঙ্গে কার্গো প্যান্ট পরেছেন
ডেনিম অন ডেনিম লুকে স্টাইলিশ পলক। কোরসেট ক্রপ টপের সঙ্গে কার্গো প্যান্ট পরেছেন
৭/১৪
বিচ লুকে বেছে নিয়েছেন ক্রোসেটের বিকিনি টপ ও মিনি স্কার্ট
বিচ লুকে বেছে নিয়েছেন ক্রোসেটের বিকিনি টপ ও মিনি স্কার্ট
৮/১৪
ক্রিসক্রস নেকলাইনের বেগুনি মিনি ড্রেসে স্টাইলিশ লাগছে তাঁকে
ক্রিসক্রস নেকলাইনের বেগুনি মিনি ড্রেসে স্টাইলিশ লাগছে তাঁকে
৯/১৪
কমলা অফ শোল্ডার গাউনের লুকে নজর কাড়ছেন ডিভা
কমলা অফ শোল্ডার গাউনের লুকে নজর কাড়ছেন ডিভা
১০/১৪
অল হোয়াইট লুকে এলিগ্যান্ট ছিলেন তিনি
অল হোয়াইট লুকে এলিগ্যান্ট ছিলেন তিনি
১১/১৪
আকর্ষণীয় ফিগারের পলক তিওয়ারিকে মানিয়ে যায় সব পোশাকে। মিনি ড্রেসে নজর কাড়ছেন তিনি
আকর্ষণীয় ফিগারের পলক তিওয়ারিকে মানিয়ে যায় সব পোশাকে। মিনি ড্রেসে নজর কাড়ছেন তিনি
১২/১৪
এথনিকেও কম যান না এই সুন্দরী। কালো আনারকলি পোশাক পরেছেন এই লুকে
এথনিকেও কম যান না এই সুন্দরী। কালো আনারকলি পোশাক পরেছেন এই লুকে
১৩/১৪
ভেলভেটের স্ট্র্যাপলেস গাউন পরেছেন
ভেলভেটের স্ট্র্যাপলেস গাউন পরেছেন
১৪/১৪
স্লিট গাউনে আবেদন কাড়ছেন তিনি
স্লিট গাউনে আবেদন কাড়ছেন তিনি
প্রকাশ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৩: ১৭
বিজ্ঞাপন