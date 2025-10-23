দিওয়ালি লুকে বাজিমাত: মিলেনিয়াল ডিভা আলিয়া নাকি জেন-জি সুন্দরী অনন্যা

অভিনেত্রীর পরনে প্যাস্টেল পিঙ্ক ফ্লোরাল চিকনকারি কুর্তি। এর সঙ্গে বটমে জুটি হয়েছে শিফন স্কার্ট, যা ডিজাইন করেছেন আবু জানি–সন্দীপ খোসলা। স্কার্টের ফ্লোরাল বর্ডার আর সামনের অংশের ড্রেপিং বা প্লিট শাড়ি স্টাইলে রাখা হয়েছে।
আলিয়ার স্টাইলিংয়ের দায়িত্বে ছিল রিয়া কাপুর। ঐতিহ্যকে আধুনিকতার সঙ্গে মেলানো যায় আলিয়ার এই নিখুঁত লুকে। ম্যাক্সিমালিস্ট গ্ল্যামারের এই মৌসুমে, আলিয়ার সাজ ছিল বেশ মিনিমাল।
গ্লসি ন্যুড লিপকালার, কাজল আর ব্লাশ অনে তাঁকে বেশ স্নিগ্ধ লাগছে। সঙ্গে পরেছেন পার্ল-স্টাডেড ফ্লোরাল চোকার। সবশেষে আলিয়ার হাফ-টাইড হেয়ারস্টাইলে শোভা বাড়িয়েছে গাজরা।
নীল লেহেঙ্গায় আকর্ষণ কাড়ছেন জেন-জি ডিভা অনন্যা পান্ডে। নীল ব্রালেটে শোভা পাচ্ছে সোনালি আর মাল্টিকালার সুতায় বোনা ফুলেলন নকশা। ফ্লোর ছোঁয়া স্কার্টের নিচেও নিখুঁত কারুকাজ দেখা যাচ্ছে।
সঙ্গে নেওয়া ওড়নার বর্ডার আর জমিনে সোনালি জড়িসুতা, মিরর ওয়ার্ক অনন্যার লুকে যোগ্য করেছে ভিন্ন মাত্রা। এই সুন্দর আউটফিটের সঙ্গে তিনি বেছে নিয়েছেন রঙিন পাথরের ভারি চোকার আর স্টাড।
তাঁর মিনিমাল সাজেও ফুটে উঠেছে গ্ল্যাম আমেজ। শিমারি আইশ্যাডো, কাজল, গ্লসি গোলাপি লিপকালার আর টিপে তাঁর সাজ হয়েছে সম্পূর্ণ।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম