তামান্নার হাউস অব মাসাবা লুকে ম্যাক্সিমালিস্ট গ্ল্যামার, উৎসবের সাজের নতুন ফর্মুলা

তামান্নার পরনে ছিল গভীর ওয়াইন-মেরুন রঙের শাড়ি। শাড়িজুড়ে ছিল নকশাদার বর্ডার, গোল্ড ডিটেইলিং, প্রিন্টেড মোটিফ এবং ভেলভেটের ছোঁয়া। পুরো সাজটিকে নিজের ভাষায় ‘মডার্ন ইন্ডিয়ান গ্ল্যামার’-এর প্রকাশ হিসেবে তুলে ধরেছেন তামান্না।
সাজের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক ছিল এর ভারসাম্য। গাঢ় ও সমৃদ্ধ শাড়ির সঙ্গে তিনি বেছে নিয়েছেন স্ট্রাকচার্ড, ফিটেড ব্লাউজ। ফলে শাড়ির ঐতিহ্যবাহী আবহ থাকলেও পুরো সিলুয়েটটি হয়েছে সমকালীন। লম্বা ঢেউ খেলানো চুল, রঙিন স্টেটমেন্ট কানের দুল এবং গোল্ড-টোনড স্তরের জুয়েলারি লুকটিকে দিয়েছে আরও গ্ল্যামারাস ফিনিশ।
তামান্নার সাজে প্রথমেই চোখে পড়ে ওয়াইন-মেরুন রঙের শাড়িটি। এই ধরনের জুয়েল-টোন রঙ উৎসব, বিয়ে কিংবা সন্ধ্যার অনুষ্ঠানের জন্য বেশ কার্যকর। গাঢ় রঙের সঙ্গে গোল্ড ডিটেইলিং যুক্ত হওয়ায় শাড়িটির লুক হয়েছে আরও সমৃদ্ধ।
তবে শাড়িটি খুব ঐতিহ্যবাহী দেখানোর বদলে আধুনিক হয়েছে ব্লাউজের কাটে। ফিটেড ও সমকালীন সিলুয়েট শাড়ির ভারী আবহকে কিছুটা হালকা করেছে। তামান্নার এই স্টাইল থেকে অনুপ্রেরণা নিতে চাইলে একইভাবে গাঢ় রঙের সিল্ক শাড়ির সঙ্গে তুলনামূলক আধুনিক ব্লাউজ বেছে নেওয়া যেতে পারে।
এই লুকের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল নীল ও গোল্ড টোনের জুয়েলারি। শাড়ির ওয়র্ম মেরুন রঙের সঙ্গে সরাসরি না মিলিয়ে, বিপরীত একটি জুয়েল টোন যোগ করেছেন তামান্না। ফলে সাজটি একঘেয়ে হয়নি, বরং পেয়েছে আলাদা মাত্রা।
এই স্টাইলিংয়ের একটি সহজ নিয়মও রয়েছে, শাড়ি ভারী হলে গয়নায় সবকিছু একসঙ্গে যোগ করার প্রয়োজন নেই। স্টেটমেন্ট কানের দুলই হয়ে উঠতে পারে মূল আকর্ষণ। গলার অংশ তুলনামূলক পরিষ্কার রাখলে পুরো সাজ আরও পরিপাটি দেখায়।
তামান্নার লুককে আরও আধুনিক করেছে নীল রঙের স্টেটমেন্ট হিল। সাধারণ গোল্ড বা নিউট্রাল শেডের বদলে গাঢ় নীল বেছে নেওয়ায়, জুয়েলারির সঙ্গে জুতা এক ধরণের রঙের বৌপরিত্য তৈরি করেছে। ফলে পুরো সাজে ম্যাচিংয়ের বদলে তৈরি হয়েছে পরিকল্পিত কনট্রাস্ট।
এই কৌশলটি উৎসবের সাজেও সহজে ব্যবহার করা যায়। শাড়ির সঙ্গে জুয়েলারির রঙ একেবারে হুবহু মিলিয়ে নেওয়ার বদলে একই পরিবারের কোনো রঙ বেছে নিলে সাজটি আরও ফ্যাশন-ফরোয়ার্ড দেখাতে পারে।
তামান্নার এই লুকের বিশেষত্ব আসলে পোশাকের উপকরণের সংখ্যা নয়, বরং সেগুলোর মধ্যে ভারসাম্যে। ভেলভেট, গোল্ড এমব্রয়ডারি, অলংকরণ, প্রিন্টেড মোটিফ, ভারী জুয়েলারি সবকিছুই ছিল। কিন্তু পরিষ্কার সিলুয়েটের কারণে সাজটি অতিরিক্ত মনে হয়নি।
এই স্টাইলিং থেকে বড় শিক্ষা হতে পারে। ম্যাক্সিমালিস্ট সাজ মানেই প্রতিটি উপাদানকে একে অন্যের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া নয়। বরং রঙ, টেক্সচার ও ফিনিশিংয়ে ইচ্ছাকৃত কনট্রাস্ট রাখলেও পুরো সাজ আকর্ষণীয় হতে পারে।
তামান্নার এই লুক অনুপ্রেরণা হিসেবে নিতে চাইলে মূল চারটি উপাদান যথেষ্ট। সমৃদ্ধ ওয়াইন বা বারগান্ডি রঙের শাড়ি, আধুনিক কাটের ব্লাউজ, কনট্রাস্টিং জুয়েল-টোন জুয়েলারি এবং স্টেটমেন্ট হিল। এর সঙ্গে ঢেউ খেলানো চুল ও নিয়ন্ত্রিত অ্যাকসেসরিজ যোগ করলেই তৈরি হতে পারে একই আবহের সাজ।
সবশেষে, এই লুক হুবহু নকল করার প্রয়োজন নেই। বরং এর মূল ভাবনাগুলো নিজের পোশাক ও ব্যক্তিগত স্টাইলের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়াই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভালো সেলিব্রিটি-ইনস্পায়ার্ড ফ্যাশন আসলে কপি নয়, নিজের মতো করে নতুন করে সাজিয়ে নেওয়ার গল্প।