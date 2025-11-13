জয়া আহসানের সিগনেচার পোজে ৯টি আবেদনময় লুক
লুক

জয়া আহসানের সিগনেচার পোজে ৯টি আবেদনময় লুক

শেয়ার করুন
ফলো করুন

সিগনেচার পোজ  যে কাউকে করে তোলে বেশি আত্মবিশ্বাসী ও আকর্ষণীয়। তারকাদেরকে আমরা প্রায়ই তাঁদের কিছু সিগনেচার পোজে দেখি, যেগুলোতে তাঁরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। আর এমন সব ভঙ্গিমায় ভক্তরাও তাঁদেরকে দেখতে পছন্দ করেন। তবে সত্যি বলতে এমন সব সিগনেচার পোজকে সংজ্ঞায়িত করা বেশ কঠিন। অভিনেত্রী জয়া আহসানকে তো সব লুকে, সব পোজে আর সবসময়ই অত্যন্ত আকর্ষণীয় লাগে। তারপরেও তাঁর এক সিগনেচার পোজ আমরা প্রায়ই দেখি বিভিন্ন ছবিতে। লেগ টুইস্ট বা পা তুলে বসার ভঙ্গিমাকে তিনি এক শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন, বলতেই হয়। চলুন এই পোজে জয়ার আবেদনময় কিছু ছবি দেখে নিই তাঁর ইন্সটাগ্রাম থেকে।

১/৯
পিচরঙা শার্টড্রেসে জয়া। কিছুটা লাউঞ্জওয়্যারের আমেজে দেখা যাচ্ছে তাঁকে সিগনেচার পোজে
পিচরঙা শার্টড্রেসে জয়া। কিছুটা লাউঞ্জওয়্যারের আমেজে দেখা যাচ্ছে তাঁকে সিগনেচার পোজে
বিজ্ঞাপন
২/৯
জমকালো ফর্মাল কালো গাউনে রাজকীয় এমবেলিশমেন্ট। তবে থাই স্লিট হাইলাইট হয়েছে সিগনেচার পোজেই। সঙ্গে আছে কালো হিলস
জমকালো ফর্মাল কালো গাউনে রাজকীয় এমবেলিশমেন্ট। তবে থাই স্লিট হাইলাইট হয়েছে সিগনেচার পোজেই। সঙ্গে আছে কালো হিলস
বিজ্ঞাপন
৩/৯
এখানকার হিলসও একইরকম। সাম্প্রতিক এই লুকে জ্যাকেটের সঙ্গে ক্রিমরঙা হলটারনেক ড্রেস পরেছেন জয়া
এখানকার হিলসও একইরকম। সাম্প্রতিক এই লুকে জ্যাকেটের সঙ্গে ক্রিমরঙা হলটারনেক ড্রেস পরেছেন জয়া
৪/৯
শিয়ার কালো ফেব্রিকে কালো ভেলভেট প্যাটার্নের ডিজাইন। হাইনেক, ফুলস্লিভ মিনিড্রেসটির সঙ্গে কালো স্টিলেটো বেছে নিয়েছেন জয়া
শিয়ার কালো ফেব্রিকে কালো ভেলভেট প্যাটার্নের ডিজাইন। হাইনেক, ফুলস্লিভ মিনিড্রেসটির সঙ্গে কালো স্টিলেটো বেছে নিয়েছেন জয়া
৫/৯
রূপালি সিকুইনের মিনি ড্রেসের সঙ্গে গ্ল্যাম লুকে ম্যাচিং হিলস পরেছেন এই অভিনেত্রী
রূপালি সিকুইনের মিনি ড্রেসের সঙ্গে গ্ল্যাম লুকে ম্যাচিং হিলস পরেছেন এই অভিনেত্রী
৬/৯
মায়াময় ন্যাচারাল লুকে বেইজ স্লিভলেস কোটড্রেসের আবেদন বাড়িয়েছে লেগ টুইস্ট পোজ
মায়াময় ন্যাচারাল লুকে বেইজ স্লিভলেস কোটড্রেসের আবেদন বাড়িয়েছে লেগ টুইস্ট পোজ
৭/৯
কালো ব্রালেট আর ক্রিংকলড কমলা শার্ট ও ম্যাচিং প্যান্টে জয়া
কালো ব্রালেট আর ক্রিংকলড কমলা শার্ট ও ম্যাচিং প্যান্টে জয়া
৮/৯
এখানে সোনালি-বেইজ শিয়ার ড্রেসে লেগি পোজে দেখা যাচ্ছে জয়াকে
এখানে সোনালি-বেইজ শিয়ার ড্রেসে লেগি পোজে দেখা যাচ্ছে জয়াকে
৯/৯
ক্ল্যাসি আমেজের স্যাটিন বেবি ইয়েলো ড্রেসে মিশরীয় প্যাটার্ন। এখানেও লেগ টুইস্ট ধরনের পোজে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন জয়া
ক্ল্যাসি আমেজের স্যাটিন বেবি ইয়েলো ড্রেসে মিশরীয় প্যাটার্ন। এখানেও লেগ টুইস্ট ধরনের পোজে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন জয়া

ছবি: জয়া আহসানের ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১৩ নভেম্বর ২০২৫, ০৫: ১৬
বিজ্ঞাপন