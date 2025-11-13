জয়া আহসানের সিগনেচার পোজে ৯টি আবেদনময় লুক

সিগনেচার পোজ যে কাউকে করে তোলে বেশি আত্মবিশ্বাসী ও আকর্ষণীয়। তারকাদেরকে আমরা প্রায়ই তাঁদের কিছু সিগনেচার পোজে দেখি, যেগুলোতে তাঁরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। আর এমন সব ভঙ্গিমায় ভক্তরাও তাঁদেরকে দেখতে পছন্দ করেন। তবে সত্যি বলতে এমন সব সিগনেচার পোজকে সংজ্ঞায়িত করা বেশ কঠিন। অভিনেত্রী জয়া আহসানকে তো সব লুকে, সব পোজে আর সবসময়ই অত্যন্ত আকর্ষণীয় লাগে। তারপরেও তাঁর এক সিগনেচার পোজ আমরা প্রায়ই দেখি বিভিন্ন ছবিতে। লেগ টুইস্ট বা পা তুলে বসার ভঙ্গিমাকে তিনি এক শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন, বলতেই হয়। চলুন এই পোজে জয়ার আবেদনময় কিছু ছবি দেখে নিই তাঁর ইন্সটাগ্রাম থেকে।
ছবি: জয়া আহসানের ইন্সটাগ্রাম