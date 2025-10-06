জলপাই কাফতানে অপরূপা পরীমনি বললেন, তারা দেখে, হেইট করে তারপর কপিও করে

অভিনেত্রী পরীমনিকে বেশ ভ্রুক্ষেপহীন মনে হয় নিজের বিয়ে-বিচ্ছেদ সম্পর্কিত গুঞ্জন আর আলোচনার বিপরীতে। সেলফ লাভ আর নিজের দুই সন্তান নিয়ে বেশ মুক্ত ও আত্মবিশ্বাসী ইমেজ গড়ে তুলেছেন এই ঢালিউড সুন্দরী। সম্প্রতি অভিনয়ের জন্য পুরস্কারও পেয়েছেন। এর মাঝেই সামাজিক মাধ্যমে আবার হল্লা শুরু হয়েছে অভিনেত্রী পরীমনির বিয়ে-বিচ্ছেদ নিয়ে। আমরা এই ফাঁকে এই ঢালিউড সুন্দরীর ফেসবুক থেকে জলপাই কাফতান লুকে বোল্ড ক্যাপশন দেখে নিই। নিজের অপরূপ সুন্দর কিছু ছবি শেয়ার করে পরীমনি লিখেছেন, 'তারা দেখে, হেইট করে তারপর কপিও করে'। আসলেই পরীমনির হেটার্সের যেমন অভাব নেই, তেমন তাঁকে আর তাঁর লুক পাগলের মতো ফলো করে সবাই।
ছবি: পরীমনির ফেসবুক