লুক

জলপাই কাফতানে অপরূপা পরীমনি বললেন, তারা দেখে, হেইট করে তারপর কপিও করে

অভিনেত্রী পরীমনিকে বেশ ভ্রুক্ষেপহীন মনে হয় নিজের বিয়ে-বিচ্ছেদ সম্পর্কিত গুঞ্জন আর আলোচনার বিপরীতে। সেলফ লাভ আর নিজের দুই সন্তান নিয়ে বেশ মুক্ত ও আত্মবিশ্বাসী ইমেজ গড়ে তুলেছেন এই ঢালিউড সুন্দরী। সম্প্রতি অভিনয়ের জন্য পুরস্কারও পেয়েছেন। এর মাঝেই সামাজিক মাধ্যমে আবার হল্লা শুরু হয়েছে অভিনেত্রী পরীমনির বিয়ে-বিচ্ছেদ নিয়ে। আমরা এই ফাঁকে এই ঢালিউড সুন্দরীর ফেসবুক থেকে জলপাই কাফতান লুকে বোল্ড ক্যাপশন দেখে নিই। নিজের অপরূপ সুন্দর কিছু ছবি শেয়ার করে পরীমনি লিখেছেন, 'তারা দেখে, হেইট করে তারপর কপিও করে'। আসলেই পরীমনির হেটার্সের যেমন অভাব নেই, তেমন তাঁকে আর তাঁর লুক পাগলের মতো ফলো করে সবাই।

১/৫
জলপাই রঙের পুরো দৈর্ঘ্যের সিল্ক কাফতান পরেছেন পরীমনি
জলপাই রঙের পুরো দৈর্ঘ্যের সিল্ক কাফতান পরেছেন পরীমনি
২/৫
নজর কাড়ছে কাফতানের ডিপনেক, শর্ষে হলুদ স্যাটিন বর্ডার আর সাদা স্টোনের স্টাইলিশ বেল্ট
নজর কাড়ছে কাফতানের ডিপনেক, শর্ষে হলুদ স্যাটিন বর্ডার আর সাদা স্টোনের স্টাইলিশ বেল্ট
৩/৫
চুলের দুই পাশে স্ট্র্যান্ডস আর লম্বা স্টেটমেন্ট দুল দেখা যাচ্ছে লুকে
চুলের দুই পাশে স্ট্র্যান্ডস আর লম্বা স্টেটমেন্ট দুল দেখা যাচ্ছে লুকে
৪/৫
টেনে দেওয়া গাঢ় আইলাইনার আর মেরুন লিপকালারে দারুণ মানাচ্ছে পরীকে
টেনে দেওয়া গাঢ় আইলাইনার আর মেরুন লিপকালারে দারুণ মানাচ্ছে পরীকে
৫/৫
সব মিলিয়ে একটু অন্যরকম কাফতানের লুকে অপরূপা লাগছে পরীমনিকে। আর তিনি তা ভালো করেই জানেন, এমনই মনে হচ্ছে ক্যাপশন পড়ে
সব মিলিয়ে একটু অন্যরকম কাফতানের লুকে অপরূপা লাগছে পরীমনিকে। আর তিনি তা ভালো করেই জানেন, এমনই মনে হচ্ছে ক্যাপশন পড়ে

ছবি: পরীমনির ফেসবুক

প্রকাশ: ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৬: ৩৩
