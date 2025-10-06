মেরুন–জাদুতে মোহময়ী সাফা

সাফা কবির পরেছেন মেরুন রঙের আকর্ষণীয় শাড়ি। শাড়ির পাড়জুড়ে খুব সুন্দর সোনালি জরিসুতা আর সিকুইনের ফ্লোরাল কারুকাজ। একদম মডার্ন শাড়ির লুকে তিনি ধরা দিয়েছেন তিনি।
সঙ্গে ভেলভেটের মেরুন স্লিভলেস ব্লাউজ জুটি হয়েছে। সেখানে ফুটে উঠেছে সিকুইন আর বিডসের নিখুঁত কাজ।
দেশের বিলাসবহুল ব্র্যান্ড বাটারফ্লাই বাই সাগুফতার এই শাড়িতে সাফাকে লাগছে অপূর্ব।
তাঁর অসাধারণ মেকআপের কৃতিত্ব পুরোটাই স্বনামধন্য মেকআপ আর্টিস্ট জাহিদ খান মেকওভারের।
অভিনেত্রী সেজেছেন গ্ল্যাম মেকআপে। সুসজ্জিত ভ্রু যুগলের সঙ্গে আই মেকআপে ফুটে উঠেছে শিমারি আইশ্যাডো আর মাসকারা। লেন্স পরা চোখে এঁকেছেন কাজল আর ঠোঁটে ন্যুড শেডের লিপস্টিক। অভিনেত্রীর সাজে গ্ল্যাম যোগ করেছে ব্লাশ অন আর হাইলাইটার।
তাঁর স্লিক বান হেয়ারস্টাইলটাও এই সাজপোশাকের সঙ্গে বেশ মানিয়ে গেছে। তবে এই সাজ পরিপূর্ণই হতো না, যদি এত সুন্দর গয়না বেছে না নিতেন তিনি। সাফার কানে শোভা পাচ্ছে সোনালি ঝোলানো দুল আর হাতে চুড়ি ও আংটি।
সব মিলিয়ে সাফা কবির যেন হয়ে উঠেছেন মোহময়ী।
ছবি: সাফার ইন্সটাগ্রাম