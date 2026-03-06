চোখ ধাঁধানো বেনারসি লুকে নাইন্টিজ ভাইব দিচ্ছেন কে এই সুন্দরী নায়িকা

৯০-এর দশকের ফ্যাশনের মোহময়ী রূপ যেন ফিরে এসেছে তাঁর এই লুকে। অশিন ব্র্যান্ডের ম্যাজেন্টা রঙের বেনারসি শাড়িতে দারুণ সুন্দর লাগছে জনপ্রিয় অভিনেত্রীকে। ঐতিহ্য আর আধুনিকতার নিখুঁত মেলবন্ধন তুলে ধরেছেন তিনি এই সাজে।
শাড়ির উজ্জ্বল ম্যাজেন্টা রংটিই পুরো লুকের প্রধান আকর্ষণ। বর্ডারে রয়েছে সূক্ষ্ম সোনালি জরির ফুলেল মোটিফ, যা সাজে এনে দিয়েছে রাজকীয় আভা। পাশাপাশি জমিনজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ছোট ছোট সোনালি ফুলেল কাজও নজর কাড়ে।
শাড়ির সঙ্গে সুন্দরী নায়িকা সাবিলা পরেছেন একই রঙের হাফস্লিভ ব্লাউজ। ব্লাউজটির পেছনের নকশাও বেশ আকর্ষণীয়—ডিপ ব্যাক কাটের সঙ্গে রয়েছে টাই-আপ ডিটেইল, যা লুকে যোগ করেছে আধুনিক আবেদন।
এই শাড়ির সঙ্গে জমকালো আমেজের গয়না বেছে নিয়েছেন তিনি। গলায় রয়েছে মুক্তা ও অ্যান্টিক গোল্ড টোনের স্টেটমেন্ট নেকপিস। কানে বাহারি স্টোন ও মুক্তার বড় ঝুমকা-স্টাইলের দুল, যা পুরো লুককে করেছে আরও আভিজাত্যময়। হাতে গোল্ড কাফ ব্রেসলেটও সাজে এনেছে ভারসাম্য।
এই লুকের আরেকটি বিশেষ আকর্ষণ সাবিলার হেয়ারস্টাইল। চুলে করা হয়েছে লম্বা বেণি, যার চারপাশে জড়ানো সোনালি ফিতা বা অলংকার। এতে পুরো স্টাইলিংয়ে এসেছে এক রাজকীয় ছোঁয়া, পাশাপাশি তৈরি হয়েছে হালকা ব্রাইডাল বা উৎসবের আবহ।
জাহিদ খান ব্রাইডাল মেকওভারের সাজে দেখা গেছে এই অভিনেত্রীকে। মেকআপে রাখা হয়েছে সফট গ্ল্যাম টোন—স্মোকি আই লুকের সঙ্গে গালে সফট ব্লাশ ও হাইলাইটার। ঠোঁটে লালচে-গোলাপি টোনের গ্লসি লিপকালার, আর কপালে ছোট ম্যাচিং টিপে সম্পূর্ণ হয়েছে সাজ।
সব মিলিয়ে, নব্বইয়ের দশকের অনুপ্রেরণায় তৈরি সাবিলা নূরের এই সাজটি উৎসব, বিয়ে কিংবা যেকোনো ঐতিহ্যবাহী আয়োজনে সহজেই হতে পারে অনুপ্রেরণা।
ছবি: সাবিলা নূর