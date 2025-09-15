গ্ল্যামার আর এক্সপেরিমেন্টে জ্যাকুলিন এখন ট্রেন্ড সেটার

অ্যাভেন-গার্দ ব্র্যান্ড ওটোলিঙ্গার পরিচিত সাহসী কাট, ডিকনস্ট্রাকশন আর নিখুঁত টেইলারিংয়ের জন্য। জ্যাকুলিনের বেছে নেওয়া স্লিভলেস, রাউন্ড নেকের অ্যাবস্ট্রাক্ট প্রিন্টেড পোশাকটি নিচের দিকে ঢিলেঢালা কাপড়ের ফ্লেয়ার নিয়ে যেন এক শিল্পকর্ম। এই ড্রেসের সঙ্গে তিনি পরেছেন কালো ফুল-স্লিভ কোট ও নরম ফারের ছোঁয়া থাকা ব্যালন্সিয়াগা বুট। যা তাঁর পুরো লুকে দিয়েছে বাড়তি আবেদন।
লুকে যুক্ত হয়েছে মিউ মিউ সানগ্লাস, ডায়মন্ড খচিত ব্রোচ এবং ঝকঝকে ইশারা রিং। সরল অথচ ঝলমলে এই অ্যাকসেসরিজ পুরো সাজে এনে দিয়েছে ব্যালান্সড গ্ল্যাম।
মেকআপে ছিল ন্যাচারাল ডিউই বেস, হালকা ব্লাশ, চিকন আইলাইনার আর গ্লসি লিপস্টিক। সযত্নে বাঁধা নীট বান চুলের স্টাইল সব মিলিয়ে লুকটিকে করেছে আরও এলিগ্যান্ট।
জ্যাকুলিনের ফ্যাশন স্টেটমেন্ট এখানেই শেষ নয়। এল ইন্ডিয়া অ্যাওয়ার্ডসে এ তিনি বেছে নেন বালমার রিসোর্ট কালেকশন থেকে প্রিস্টিন হোয়াইট শার্ট ড্রেস। অনন্য নেকলাইন ও কলার ডিজাইন দেখে মনে হয়েছে যেন শার্টের কাপড় গলার চারপাশে শিল্পীর মতো জড়ানো। সঙ্গে ছিল ইভ-সা-লোর-এর কালো হিল আর মিনিমাল গয়না।
মেকআপে ছিলো বোল্ড আইস, গ্লসি পিংক লিপস্টিক এবং স্লিক ওয়েট বান হেয়ারডু। পুরো লুক জ্যাকুলিনকে দিয়েছে নিখুঁত ‘বস লেডি’ ভাব।