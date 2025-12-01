ধবধবে ত্বক ট্যান করে আলোচনায় অনন্যা, দেখুন তাঁর আবেদনময় নতুন দুই লুক

সিনেমার টাইটেল ট্র্যাকের শুটিং সেট থেকে অনন্যা শেয়ার করেছেন কিছু দারুণ বিহাইন্ড-দ্য-সিন মুহূর্ত, আর সেগুলো দেখে ভক্তরা মুগ্ধ না হয়ে পারছেন না। কার্তিক আরিয়ানের বিপরীতে রুমি চরিত্রে অনন্যার উপস্থিতি এমনিই জমকালো—আর এই বিটিএস ছবিগুলো আরও পরিষ্কার করে দেয়, এই চরিত্রের জন্য তিনি যে একেবারে পারফেক্ট।
ছবিগুলোতে অনন্যাকে দেখা গেছে একাধিক আকর্ষণীয় লুকে—প্রতিটিতেই ফুটে উঠেছে তারুণ্য, আত্মবিশ্বাস আর সাহসী ভাইব।
নায়িকা ধরা দিয়েছেন নিটেড মাল্টিকালার বিকিনি টপে। মাল্টিকালার এই বিকিনির সঙ্গে ঝুলে থাকা ট্যাসেল পুরো লুকটিকে আরও জীবন্ত করে তুলেছে। বোহেমিয়ান-ইনস্পায়ার্ড এই টপটির সঙ্গে তিনি যে ক্যাজুয়াল ডেনিম বেছে নিয়েছেন, তা পুরো স্টাইলটিকে দিয়েছে একেবারে আধুনিক আমেজ
আরেকটি ছবিতে অনন্যা ফ্রেমবন্দী হয়েছেন কোরাল পিংক কাট-আউট ড্রেসে। আর কাট-আউট ডিজাইনটি তার টোনড ফিগারকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ন্যুড মেকআপের সঙ্গে বোহো-অনুপ্রাণিত জুয়েলারি—সব মিলিয়ে অনন্যার এই সাজ নিঃসন্দেহে চোখ ধাঁধানো।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম