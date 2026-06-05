৪ বিশ্বকাপ, ১ শাকিরা: দেখুন এই পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই ল্যাটিন বিউটির যত ওয়ার্ল্ড কাপ সং লুক (ছবি ও ভিডিও)

বিশ্বকাপ ফুটবলের থিম সং মনে হলেই 'ওয়াকা ওয়াকা'-র কথা মনে পড়ে সবার আগে। ল্যাটিনা পপস্টার শাকিরা এই গান দিয়ে সবার হৃদয় জয় করেছিলেন ২০১০ বিশ্বকাপে। এর আগে তাঁর অত্যন্ত জনপ্রিয় গান 'হিপস ডোন্ট লাই'-এর 'ব্যাম্বু রিমিক্স' ভার্সন ব্যবহার করা হয় ২০০৬ সালের বিশ্বকাপে। একসময় ব্যাপারটা এমন হয়ে যায় যে, ওয়ার্ল্ড কাপ সং মানেই শাকিরা। ২০১৪ সালেও এই কলম্বিয়ান গায়িকা 'লা লা লা' দিয়ে ওয়ার্ল্ড কাপ মাতান আবেদনময় সাজপোশাকে। এই বিশ্বকাপে আবার তিনি হাজির হয়েছেন তাঁর ক্যাচি ট্র্যাক 'ডাই ডাই' নিয়ে, যা ইতিমধ্যেই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। চলুন তবে শাকিরার ৪টি বিশ্বকাপ থিম সং-এর লুক দেখে নিই ছবি ও ভিডিওতে।
খালি পায়ে নৃত্যরত শাকিরার এই লুকটি একেবারে আইকনিক হয়ে গিয়েছে ওয়ার্ল্ড কাল সং-এর ইতিহাসে। সঙ্গে আছেন হাইতিয়ান র্যাপার ওয়াইক্লিফ জিন।
কালো ফ্রিঞ্জড মিনিস্কার্টের সঙ্গে এখানে শাকিরা পরেছেন বার্ন্ট অরেঞ্জ নেটের ট্যাংক টপ।
কালো বাস্টিয়ার আর পুরো দৈর্ঘ্যের স্কার্টে এই গানের ভিডিওতে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় চার্ম ছড়াচ্ছেন শাকিরা। দেখা যাচ্ছে নেইমার জুনিয়রকেও ।
খালি পায়ের বদলে স্নিকার্স পরা এখানে শাকিরা। অ্যাক্সেসরিজ ছাড়াই দারুণ লাগছে তাঁকে। এখন দেখা যাক মঞ্চে কী লুকে আসেন তিনি।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম