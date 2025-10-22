লুক
মিনি ড্রেসের ঝলমলে লুকে কে এই টালি ডিভা
রেড কার্পেটের মতোই ঝলমলে এই লুকে নুসরাত যেন গ্ল্যামারের সংজ্ঞা নতুন করে লিখেছেন। সাহসী, সমসাময়িক আর নিখুঁতভাবে স্টাইল করা এই পোশাক সুন্দরভাবে ক্যারি করেছেন নায়িকা।
মেটালিক পার্পেল মিরর মিনি ড্রেসে যেন আবেদন কাড়ছেন সবার।
মেকআপে রাখা হয়েছে গ্ল্যাম টোন। আই লুকে শিমারি ল্যাভেন্ডার আইশ্যাডো আর আইলাইনার, ঠোঁটে ন্যুড লিপস্টিক। হালকা ওয়েভি হেয়ারস্টাইল করেছেন এই টালি সুন্দরী।
জুটি হয়েছে ওভারসাইজড ড্রামাটিক কেপ। সাটিন ফেব্রিক দিয়ে তৈরি ফুলেল টেক্সচারের এই কেপ লুকে এনেছে রাজকীয় ছোঁয়া।
নুসরাত জাহানের ইন্সটাগ্রাম
প্রকাশ: ২২ অক্টোবর ২০২৫, ০২: ০০
নুসরাত জাহান
স্টাইল
তারকা
