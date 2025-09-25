সাবা মুক্তির আগে গ্ল্যামারাস লুকে মেহজাবীন
লুক

সাবা মুক্তির আগে গ্ল্যামারাস লুকে মেহজাবীন

শেয়ার করুন
ফলো করুন

অভিনয়দক্ষতা ও সুন্দর মুখশ্রীর বদৌলতে সবার প্রিয় মেহজাবীন চৌধুরী। তিনি স্টাইলিশ ও ফ্যাশনেবলও বটে। এই তারকার সাজপোশাক নিয়ে ভক্তদের মধ্যে সব সময়ই আলোচনা চলতে থাকে। পোশাক থেকে শুরু করে অনুষঙ্গ ও সাজের ধরন—সবই তাঁর ফ্যাশনিস্তা অনুরাগীদের জানা চাই। আর বিয়ের পর তাঁর রূপের ঝলক যেন আলাদাভাবে চোখে পড়ে। সম্প্রতি তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেছেন তাঁর গ্ল্যামারাস লুকের কিছু ছবি। আর ক্যাপশনে লিখেছেন ‘হ্যালো সাবা’। এটি নিয়ে উচ্ছ্বাস বাড়াচ্ছে। কারণ, আগামীকালই মুক্তি পাচ্ছে মেহজাবীন অভিনীত বহুল আলোচিত সিনেমা ‘সাবা’। চলুন, ছবিগুলো দেখে আসি—

১/৬
হালকা পিঙ্ক শেডের জমকালো আনারকলি ড্রেসে ফ্রেমে ধরা পড়েছেন মেহজাবীন।
হালকা পিঙ্ক শেডের জমকালো আনারকলি ড্রেসে ফ্রেমে ধরা পড়েছেন মেহজাবীন।
বিজ্ঞাপন
২/৬
শিয়ার ফেব্রিকের এই আউটফিটটির জমিনে নিখুঁত ফ্লোরাল এমব্রয়ডারির কাজ। সিকুইন, বিডস, ছোট ছোট মুক্তা ও সোনালি থ্রেডওয়ার্ক পোশাককে দিয়েছে রাজকীয় ছোঁয়া।
শিয়ার ফেব্রিকের এই আউটফিটটির জমিনে নিখুঁত ফ্লোরাল এমব্রয়ডারির কাজ। সিকুইন, বিডস, ছোট ছোট মুক্তা ও সোনালি থ্রেডওয়ার্ক পোশাককে দিয়েছে রাজকীয় ছোঁয়া।
বিজ্ঞাপন
৩/৬
তবে এই লুকে বিশেষ আকর্ষণ কাড়ছে তাঁর কপার–ব্রাউন হাইলাইটেড চুল। ঢেউখেলানো ওয়েভি কার্ল হেয়ারস্টাইলে অন্য রকম সুন্দর লাগছে তাঁকে।
তবে এই লুকে বিশেষ আকর্ষণ কাড়ছে তাঁর কপার–ব্রাউন হাইলাইটেড চুল। ঢেউখেলানো ওয়েভি কার্ল হেয়ারস্টাইলে অন্য রকম সুন্দর লাগছে তাঁকে।
৪/৬
এই ‘সামার ভাইব’ গ্ল্যাম মেকআপের দায়িত্বে ছিল সুপরিচিত রূপসদন সিগনেচার লুক বাই সামিয়া। কাজল–আইলাইনারে আঁকা আই লুক বেশি নজর কাড়ছে। সাদা পাথরের ছোট টিপ আর নাকফুল পরেছেন। ঠোঁট সাজিয়েছেন গ্লসি নুড লিপ কালারে। ব্লাশ অন হাইলাইটার তো আছেই।
এই ‘সামার ভাইব’ গ্ল্যাম মেকআপের দায়িত্বে ছিল সুপরিচিত রূপসদন সিগনেচার লুক বাই সামিয়া। কাজল–আইলাইনারে আঁকা আই লুক বেশি নজর কাড়ছে। সাদা পাথরের ছোট টিপ আর নাকফুল পরেছেন। ঠোঁট সাজিয়েছেন গ্লসি নুড লিপ কালারে। ব্লাশ অন হাইলাইটার তো আছেই।
৫/৬
লুকটিকে মিনিমাল অথচ রুচিশীল করে তুলেছে কানে পরা এই দুল। কুন্দনের গোল্ডেন স্টেটমেন্ট দুলে লুক হয়েছে সম্পূর্ণ।
লুকটিকে মিনিমাল অথচ রুচিশীল করে তুলেছে কানে পরা এই দুল। কুন্দনের গোল্ডেন স্টেটমেন্ট দুলে লুক হয়েছে সম্পূর্ণ।
৬/৬
সাজ, পোশাক, চুল ও জুয়েলারি মিলিয়ে মেহজাবীন এক পরিপূর্ণ ফেস্টিভ গ্ল্যামার লুকে ফ্রেমবন্দী হয়েছেন। প্রিয় তারকার এই লুক যেকোনো উৎসবের জন্য হয়ে উঠতে পারে আদর্শ।
সাজ, পোশাক, চুল ও জুয়েলারি মিলিয়ে মেহজাবীন এক পরিপূর্ণ ফেস্টিভ গ্ল্যামার লুকে ফ্রেমবন্দী হয়েছেন। প্রিয় তারকার এই লুক যেকোনো উৎসবের জন্য হয়ে উঠতে পারে আদর্শ।

ছবি: মেহজাবীনের ইন্টাগ্রাম

প্রকাশ: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৩: ০৫
বিজ্ঞাপন