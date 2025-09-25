সাবা মুক্তির আগে গ্ল্যামারাস লুকে মেহজাবীন

অভিনয়দক্ষতা ও সুন্দর মুখশ্রীর বদৌলতে সবার প্রিয় মেহজাবীন চৌধুরী। তিনি স্টাইলিশ ও ফ্যাশনেবলও বটে। এই তারকার সাজপোশাক নিয়ে ভক্তদের মধ্যে সব সময়ই আলোচনা চলতে থাকে। পোশাক থেকে শুরু করে অনুষঙ্গ ও সাজের ধরন—সবই তাঁর ফ্যাশনিস্তা অনুরাগীদের জানা চাই। আর বিয়ের পর তাঁর রূপের ঝলক যেন আলাদাভাবে চোখে পড়ে। সম্প্রতি তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেছেন তাঁর গ্ল্যামারাস লুকের কিছু ছবি। আর ক্যাপশনে লিখেছেন ‘হ্যালো সাবা’। এটি নিয়ে উচ্ছ্বাস বাড়াচ্ছে। কারণ, আগামীকালই মুক্তি পাচ্ছে মেহজাবীন অভিনীত বহুল আলোচিত সিনেমা ‘সাবা’। চলুন, ছবিগুলো দেখে আসি—
ছবি: মেহজাবীনের ইন্টাগ্রাম