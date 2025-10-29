লাল মিনি ড্রেসে বলিউডের ৬ সুন্দরী

বলিউডের গ্ল্যামার–কন্যা জাহ্নবী কাপুর আবারও প্রমাণ করলেন, সাহসী ফ্যাশন বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তিনি এক ধাপ এগিয়ে। ফিগার-হাগিং এই লাল মিনি ড্রেসে তাঁর উপস্থিতি চোখধাঁধানো। ড্রেসের স্ট্রাকচার্ড সিলুয়েট যেন এক শিল্পকর্ম।
আফ্রিকান সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ডিজাইন করা এই মিনি ড্রেসের নকশায় ফুটে উঠেছে মানবদেহের মুখ, নাক ও ঠোঁটের আকৃতির মোজাইক মোটিফ।
জেন–জি তারকা অনন্যা পান্ডে ‘অল রেড’ লুকের কোরসেট ড্রেসে ফ্রেমবন্দী হয়েছেন। সুইটহার্ট নেকলাইনের স্ট্রেপলেস কোরসেটের সঙ্গে পরেছেন লম্বা ট্রেনের স্কার্ট।
সাটিন ফেব্রিকের এই পোশাকে আবেদন যোগ করছে গোলাপের অলংকরণ আর গলায় পরা ফেব্রিক রোজ চোকার। পায়ের লাল হিল জোড়াও নজর এড়ায়নি অনন্যা–ভক্তদের। এর সঙ্গে স্লিক বান হেয়ারস্টাইল, লাল লিপস্টিক আর হার্টশেপ কানের দুলে সেজেছেন অভিনেত্রী।
দৃষ্টিনন্দন লাল মিনি ড্রেসে স্টাইলিশ অভিনেত্রী পূজা হেগড়ে। অফ–শোল্ডার আর ফুলস্লিভ ড্রেসটিতে স্টাইলিশ হল্টারনেক যোগ করেছে আধুনিকতা ও গ্ল্যামারের মিশ্রণ। অ্যাকসেসরিজ আর মেকআপের ক্ষেত্রে পূজা রেখেছেন মিনিমাল টাচ। জুতি হয়েছে লাল হাই হিল।
পাওয়ার ড্রেসিংয়ে কিয়ারা আদভানি বেছে নিয়েছেন লাল ব্লেজার ড্রেস। এই লুকে বিশেষ আকর্ষণ কাড়ছে স্লিভের ড্রামাটিক ফ্লোরাল ডিজাইন।
মেকআপে আবেদন কাড়ছে ম্যাচিং ‘রেড লিপ লুক’।
কৃতির পরনে ফিগার হাগিং লাল মিনি ড্রেস। তবে এই ড্রেসে বিশেষ আবেদন হলো হাই নেকলাইন আর শিয়ার লং স্লিভস। জুটি হয়েছে সিলভার হাই হিল।
বলিউডের ‘টিন সেনসেশন’ রাশা থাডানি ফ্রেমে ধরা দিয়েছেন স্ট্র্যাপলেস মিনি ড্রেসে। ড্রেসটির থ্রিডি ফ্লোরাল অ্যাম্বেলিশমেন্ট, ফিগার-হাগিং সিলুয়েট আর রাফল হেমলাইন লুকটিতে ভিন্ন মাত্রা এনেছে। এর সঙ্গে মায়চিং লাল জুড়া পরেছেন সুন্দরী।
ছবি: তারকাদের ইন্সটাগ্রাম