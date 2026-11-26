একসময় টিকটকে সাড়া জাগিয়েছিলেন। এরপর টিভি নাটকের প্রিয় মুখ হয়ে ওঠেন সামিরা খান মাহি। করেছেন মডেলিংও। এ বছর মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ হয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিউটি প্যাজেন্টে নিজের ফ্যাশনেবল প্রেজেন্স আর মেইন ক্যারেক্টার এনার্জির জানান দিয়েছেন তিনি। তাঁর চোখধাঁধানো সব লুক, সাবলীল হাঁটা ও আত্মবিশ্বাসী পারফরম্যান্স নজর কেড়েছে সকলের। সেই সঙ্গে মন জয় করেছে দেশের ফ্যাশনপ্রিয় মানুষের। তিনি কিন্তু সবসময়ই নিজের সাজপোশাকে স্ট্যান্ড আউট করেন, শুধু বদলে যায় স্টেটমেন্ট। নিজের ইন্সটাগ্রাম ও ফেসবুক অ্যাকাউন্টে প্রায় দশ বছর ধরেই তিনি শেয়ার করে আসছেন নানা আকর্ষণীয় ও স্টাইলিশ লুক। চলুন নির্বাচিত ২০টি ছবিতে দেখে আসি সামিরা মাহির ইন্সপায়ারিং ফ্যাশন জার্নি।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম