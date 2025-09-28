শরতের আমেজে নীলাম্বরী পার্নো

টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী পার্নো মিত্রের স্টাইল ও স্বতন্ত্র ফ্যাশন বোধ সব সময়ই নজর কাড়ে। তিনি দেশি–বিদেশি সব রকম পোশাকে নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারেন। সাঁতারের পোশাকে যেমন তিনি আবেদন ছড়ান, ঠিক তেমনি উষ্ণতা বাড়ানো শাড়ির লুকেও সমান আকর্ষণীয়। দুই দশক ধরে টেলিভিশন ও সিনেমার জগতে অভিনয় প্রতিভার ছাপ রেখেছেন এই অভিনেত্রী। আর সেই সঙ্গে পার্নোর আত্মবিশ্বাসী ও আবেদনময়ী সৌন্দর্যেও মজে থাকেন ভক্তরা। সম্প্রতি তিনি ফ্রেমে ধরা দিয়েছেন শরতের নীল আভায়।
আকাশি–নীল সুতি শাড়ির জমিনে হালকা হলুদ রঙে লেখা চায়নিজ মোটিফ; আছে গাঢ় নীল ছোঁয়াও। নীলের শান্ত আবহ শরতের মায়া আরও বাড়িয়ে দিয়েছে যেন পার্নোর লুকে।
শাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে পরেছেন গাঢ় নীল ডিপনেক, স্লিভলেস ব্লাউজ। মিনিমাল সাজেই সুন্দরী তিনি।
গলায় লকেটসহ লেয়ার্ড সোনার চেইন আর কানে মুক্তার ছোট দুলে সেজেছেন। মেকআপে রাখা হয়েছে ন্যাচারাল টোন—ন্যুড গোলাপি লিপ কালার আর কাজল দিয়েছেন। সবশেষে শরতের বাতাসে ছেড়ে দিয়েছেন চুল।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম