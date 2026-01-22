দুই আইকনিক লুকে নিজেকে নতুন করে চেনালেন হলিউডের দেশি গার্ল
সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় বেভারলি হিলসে বসেছিল আন্তর্জাতিক সিনেমার অন্যতম বড় আসর গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬। ৮৩তম গোল্ডেন গ্লোবসের রেড কার্পেটে চোখ ধাঁধিয়েছেন অনেক তারকাই। তবে দেশি গার্ল প্রিয়াঙ্কা চোপড়া যেন সবসসময়ই আলাদাভাবে নজর কাড়েন। রেড কার্পেটে একটি নয়, দুইটি আইকনিক লুক উপহার দিলেন এই সুন্দরী। আর হলিউডে নিজের আলাদা অবস্থান গড়ে নেওয়া প্রিয়াঙ্কা সেখানকার সব তারকাদের মাঝেই নিজেকে নতুন করে চেনালেন যেন।

নীলে আভিজাত্য

প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাসের গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ডস লুক যেন এক কথায় নিখুঁত। মিনিমালিস্টিক কিন্তু গ্ল্যামারাস এই লুকে তিনি স্টাইল ও চমক একসাথে দেখিয়েছেন।

আইরিশ ডিজাইনার জোনাথান অ্যান্ডারসনের তৈরি দিওর গাউনে হাজির হয়েছিলেন প্রিয়াঙ্কা। মিডনাইট ব্লু স্ট্র্যাপলেস গাউনের স্ট্রাকচার্ড সাটিন বডিসের সঙ্গে বাবল হেম স্কার্ট পুরো লুকে নাটকীয়তা ও ভলিউম যোগ করেছে। গাউনের কোমরে বাঁধা সাটিনের বো লুকটিকে আরও ফিনিশিং টাচ দিয়েছে।

তিনি এই লুকটি সম্পূর্ণ করেছেন বুলগারি হাই জুয়েলারি দিয়ে—স্যাফায়ার-ডায়মন্ড নেকলেস, ছোট ডায়মন্ড ইয়াররিংস এবং আংটি লুকের গ্ল্যামার বাড়িয়েছে। মিনিমাল মেকআপের সঙ্গে চুল মাঝ সিঁথি করে ছেড়ে রেখেছেন সুন্দরী।

ট্রেন্ডি আইভরি

নেভি-ব্লু দিওর গাউন হয়তো প্রিয়াঙ্কার অফিসিয়াল গোল্ডেন গ্লোবস লুক হিসেবে মনে রাখা হবে, তবে আসল হটস্পট হয়ে ওঠে তাঁর আইভরি স্ট্র্যাপলেস আফটার-পার্টি গাউনটি । এই লুক ফ্যাশনিস্তা ভক্তদের মধ্যে আলোচলা সৃষ্টি করেছে।

প্রিয়াঙ্কা পরেছিলেন আভিজাত্যে ভরা আইভরি  গাউন, যার স্ট্র্যাপলেস ও করসেট বডিসে কাওল নেকলাইন আবেদন কাড়ছে। ফিগার-হাগিং সিলুয়েট লুকটিকে রোম্যান্টিক ছোঁয়া দিয়েছে। লুকটি আরও স্টাইলিশ করতে সঙ্গে পরেছিলেন সিলভার হিলস ।

জুটি হয়েছে সিলভার ব্যাগুয়েট ব্যাগ। অ্যাকসেসরিজেও তিনি বজায় রেখেছেন মিনিমাল কিন্তু হাই-ফ্যাশন এলিগেন্স—বুলগারি ব্রেসলেট, ম্যাচিং হুপস এবং খোলা চুলে সম্পূর্ণ লুককে করেছে নিখুঁত।

ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ২২ জানুয়ারি ২০২৬, ০৪: ০০
