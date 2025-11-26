বেনারসির অকৃত্রিম আভিজাত্যে চোখধাঁধানো গাউনের আবেদন, দেখুন বলিউড ডিভাদের ৬ লুক
লুক

বেনারসির অকৃত্রিম আভিজাত্যে চোখধাঁধানো গাউনের আবেদন, দেখুন বলিউড ডিভাদের ৬ লুক

শেয়ার করুন
ফলো করুন

লালগালিচা থেকে পার্টি লুক—বেনারসি শাড়ি এখন ফ্যাশন স্টেটমেন্টে পরিণত হয়েছে। ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতা মিশিয়ে, এই শাড়ি তারকাদের নতুন ফ্যাশন ফেবারিট। তবে ডিজাইনাররা আর বেনারসিকে শুধু শাড়ি হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখছেন না—এখন এটি গাউন, ফিউশন লুক বা অন্য আধুনিক আউটফিটেও রূপ নিচ্ছে। প্রিয়াঙ্কা চোপড়া থেকে অনন্যা পান্ডে—একের পর এক বলি ডিভা বেনারসি আউটফিটে ঝলক দেখিয়েছেন। বেনারসি প্রমাণ করছে, ক্ল্যাসিক ফ্যাশন কখনো সময়ের সঙ্গে হারায় না বরং নতুন ভাবমূর্তিতে আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নিরীক্ষাধর্মী নতুন নকশার এই পোশাকগুলো এখন ট্রেন্ডি। ভারতের পাশাপাশি আমাদের দেশেও কয়েকজন ডিজাইনার বিভিন্ন উৎসবে তৈরি করছেন এমন আউটফিট। চাইলে আপনি নিজেও যেকোনো অনুষ্ঠানের জন্য দর্জিকে ফরমাশ দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন কাস্টম-মেড বেনারসি পোশাক এবং তৈরি করতে পারেন আপনার নিজস্ব স্টাইল স্টেটমেন্ট।

অনন্যা পান্ডে

১/১২
অনন্যা পান্ডে সব সময়ই ফ্যাশনের ফেবারিট। সম্প্রতি তিনি বেনারসির শাড়ি-গাউনের মাধ্যমে ঐতিহ্যকে নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন। লুকের কেন্দ্রবিন্দু হলো স্টানিং টারকোয়াইজ-নীল বেনারসি শাড়ি। ফেব্রিকে রয়েছে রাজকীয় জারি মোটিফের সঙ্গে গোল্ডেন ফ্লোরাল প্যাটার্ন। তবে সত্যিই এই লুককে আলাদা করেছে ড্রেপিং স্টাইল বা শাড়ি পরার ধরন।
অনন্যা পান্ডে সব সময়ই ফ্যাশনের ফেবারিট। সম্প্রতি তিনি বেনারসির শাড়ি-গাউনের মাধ্যমে ঐতিহ্যকে নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন। লুকের কেন্দ্রবিন্দু হলো স্টানিং টারকোয়াইজ-নীল বেনারসি শাড়ি। ফেব্রিকে রয়েছে রাজকীয় জারি মোটিফের সঙ্গে গোল্ডেন ফ্লোরাল প্যাটার্ন। তবে সত্যিই এই লুককে আলাদা করেছে ড্রেপিং স্টাইল বা শাড়ি পরার ধরন।
২/১২
ব্লাউজের ডিজাইনটি ফিউশন স্টাইলের। ক্ল্যাসিক সিলুয়েটের বদলে বেছে নেওয়া হয়েছে স্লিক হল্টার স্টাইল ব্লাউজ, যার কি-হোল টাই-আপ নেকলাইন আছে। এই শাড়ি-গাউন লুক বেনারসির ঐতিহ্যকে রিচ স্টাইলিংয়ের মাধ্যমে নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন অনন্যা। পরিপাটি ড্রেপ এবং আধুনিক ব্লাউজের কনট্রাস্ট লুকটিকে করেছে সবচেয়ে আলাদা।
ব্লাউজের ডিজাইনটি ফিউশন স্টাইলের। ক্ল্যাসিক সিলুয়েটের বদলে বেছে নেওয়া হয়েছে স্লিক হল্টার স্টাইল ব্লাউজ, যার কি-হোল টাই-আপ নেকলাইন আছে। এই শাড়ি-গাউন লুক বেনারসির ঐতিহ্যকে রিচ স্টাইলিংয়ের মাধ্যমে নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন অনন্যা। পরিপাটি ড্রেপ এবং আধুনিক ব্লাউজের কনট্রাস্ট লুকটিকে করেছে সবচেয়ে আলাদা।
বিজ্ঞাপন

সোনম কাপুর

৩/১২
বলিউড ফ্যাশনিস্তা সোনম কাপুরের পরনে লাল-মেজেন্টা সোনালি জরির বেনারসি শাড়ি, যা ঐতিহ্যর সঙ্গে স্বতন্ত্র আধুনিক ছোঁয়াকে একসঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। লুকটিকে বিশেষ করে তুলেছে আধুনিক স্টাইলিং। শাড়িটি ড্রেপ করা হয়েছে কিছুটা অপ্রচলিত পদ্ধতিতে, গাউনের স্টাইলে। তাই একে শাড়িপ্রাণিত গাউনও বলা যায়।
বলিউড ফ্যাশনিস্তা সোনম কাপুরের পরনে লাল-মেজেন্টা সোনালি জরির বেনারসি শাড়ি, যা ঐতিহ্যর সঙ্গে স্বতন্ত্র আধুনিক ছোঁয়াকে একসঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। লুকটিকে বিশেষ করে তুলেছে আধুনিক স্টাইলিং। শাড়িটি ড্রেপ করা হয়েছে কিছুটা অপ্রচলিত পদ্ধতিতে, গাউনের স্টাইলে। তাই একে শাড়িপ্রাণিত গাউনও বলা যায়।
৪/১২
সঙ্গে জুটি হয়েছে চিয়ংসাম-স্টাইলের কলার ব্লাউজ, যা চীনের ঐতিহ্যবাহী চিয়ংসাম ড্রেস থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি। এ ছাড়া ব্লাউজের ডিজাইনটি অফ-শোল্ডার গাউনের মতো করে লুকটিকে আরও আধুনিক ও স্টাইলিশ করেছে।
সঙ্গে জুটি হয়েছে চিয়ংসাম-স্টাইলের কলার ব্লাউজ, যা চীনের ঐতিহ্যবাহী চিয়ংসাম ড্রেস থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি। এ ছাড়া ব্লাউজের ডিজাইনটি অফ-শোল্ডার গাউনের মতো করে লুকটিকে আরও আধুনিক ও স্টাইলিশ করেছে।
বিজ্ঞাপন

কৃতি শ্যানন

৫/১২
ভারতীয় ডিজাইনার মনীষা জয়সিংয়ের হাই-স্লিট গাউনে রাজকীয় লুকে অভিনেত্রী কৃতি শ্যানন। ঐতিহ্যবাহী বেনারসি শাড়িসহযোগে নকশা করা হয়েছে এই গাউন।
ভারতীয় ডিজাইনার মনীষা জয়সিংয়ের হাই-স্লিট গাউনে রাজকীয় লুকে অভিনেত্রী কৃতি শ্যানন। ঐতিহ্যবাহী বেনারসি শাড়িসহযোগে নকশা করা হয়েছে এই গাউন।
৬/১২
জমিনজুড়ে রয়েছে ফুল ও পাতার ঘন মোটিফ। সোনালি জড়ির ভারী কাজ পোশাকে দিয়েছে জমকালোভাব। মূলকথা, শাড়িতে পশ্চিমা ছোঁয়া দিয়েছেন ডিজাইনার। তবে বিশেষ আবেদন যোগ করেছে গাউনের কাটআউট প্যাটার্ন ও কেপ স্টাইল।
জমিনজুড়ে রয়েছে ফুল ও পাতার ঘন মোটিফ। সোনালি জড়ির ভারী কাজ পোশাকে দিয়েছে জমকালোভাব। মূলকথা, শাড়িতে পশ্চিমা ছোঁয়া দিয়েছেন ডিজাইনার। তবে বিশেষ আবেদন যোগ করেছে গাউনের কাটআউট প্যাটার্ন ও কেপ স্টাইল।

সাবা আজাদ

৭/১২
অমিত আগরওয়ালের শাড়িপ্রাণিত গাউনে অভিনেত্রী সাবা আজাদ।
অমিত আগরওয়ালের শাড়িপ্রাণিত গাউনে অভিনেত্রী সাবা আজাদ।
৮/১২
ভিনটেজ লাল বেনারসির পোশাকটি দেখে কখনো মনে হবে বিয়ের কনের লাল টুকটুকে শাড়ি, আবার মনে হবে গাউনও। এটাই ডিজাইনারের কারসাজি।
ভিনটেজ লাল বেনারসির পোশাকটি দেখে কখনো মনে হবে বিয়ের কনের লাল টুকটুকে শাড়ি, আবার মনে হবে গাউনও। এটাই ডিজাইনারের কারসাজি।

প্রিয়াঙ্কা চোপড়া

৯/১২
দেশি গার্লের পরনে ৬০ বছরের পুরোনো ভিনটেজ বেনারসি পাটোলা শাড়ির গাউন। রুপালি সুতা আর খাদি সিল্কের ওপর সোনার ইলেকট্রোপ্লেটিং ব্যবহার করে তৈরি হয়েছে এই পোশাক। সিকুইনসজ্জিত স্ট্র্যাপলেস বাস্টিয়ারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রঙিন স্কার্ট। ইকাত বুননে মোট ৯টি রং ফুটে উঠেছে গাউনটিতে।
দেশি গার্লের পরনে ৬০ বছরের পুরোনো ভিনটেজ বেনারসি পাটোলা শাড়ির গাউন। রুপালি সুতা আর খাদি সিল্কের ওপর সোনার ইলেকট্রোপ্লেটিং ব্যবহার করে তৈরি হয়েছে এই পোশাক। সিকুইনসজ্জিত স্ট্র্যাপলেস বাস্টিয়ারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রঙিন স্কার্ট। ইকাত বুননে মোট ৯টি রং ফুটে উঠেছে গাউনটিতে।
১০/১২
আপসাইকেলড পোশাকটিতে ভিনটেজ লুক তৈরি করতে পূর্ব ও পশ্চিমের সংমিশ্রণ করেছেন ভারতীয় ডিজাইনার অমিত আগরওয়াল।
আপসাইকেলড পোশাকটিতে ভিনটেজ লুক তৈরি করতে পূর্ব ও পশ্চিমের সংমিশ্রণ করেছেন ভারতীয় ডিজাইনার অমিত আগরওয়াল।

কারিনা

১১/১২
বিখ্যাত ভারতীয় ডিজাইনার অমিত আগরওয়ালের পোশাকে কারিনা। কালো ও সোনালি প্রি-ড্রেপড ভিনটেজ বেনারসির রাজকীয় আমেজ ধরা পড়েছে তাঁর লুকে। পুরো শাড়ির জমিনে কালো সুতা আর সোনালি জরির দৃষ্টিনন্দন কাজ মুগ্ধ করবেই। এই শাড়িকে প্লিটে নান্দনিকতায় দারুণ দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে গাউনের আমেজ। প্লিট করা ড্রেপিংয়ে মুনশিয়ানার সঙ্গে অফ শোল্ডার নেকলাইন দিয়েছে বিশেষ মাত্রা।
বিখ্যাত ভারতীয় ডিজাইনার অমিত আগরওয়ালের পোশাকে কারিনা। কালো ও সোনালি প্রি-ড্রেপড ভিনটেজ বেনারসির রাজকীয় আমেজ ধরা পড়েছে তাঁর লুকে। পুরো শাড়ির জমিনে কালো সুতা আর সোনালি জরির দৃষ্টিনন্দন কাজ মুগ্ধ করবেই। এই শাড়িকে প্লিটে নান্দনিকতায় দারুণ দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে গাউনের আমেজ। প্লিট করা ড্রেপিংয়ে মুনশিয়ানার সঙ্গে অফ শোল্ডার নেকলাইন দিয়েছে বিশেষ মাত্রা।
১২/১২
ওপরের অংশ দেখে মনে হবে রাজকীয় গাউন পরে আছেন কারিনা। নিচের অংশের পুরোটা জুড়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ফুলেল মোটিফ। আঁচল ফেলে রাখা হয়েছে ট্রেনের মতো করে। এই ফিউশন স্টাইলিং শাড়িকে না কেটেই করা হয়েছে।
ওপরের অংশ দেখে মনে হবে রাজকীয় গাউন পরে আছেন কারিনা। নিচের অংশের পুরোটা জুড়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ফুলেল মোটিফ। আঁচল ফেলে রাখা হয়েছে ট্রেনের মতো করে। এই ফিউশন স্টাইলিং শাড়িকে না কেটেই করা হয়েছে।
প্রকাশ: ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ১২: ৪২
বিজ্ঞাপন