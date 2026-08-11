৪১-এ বলিউডের লঙ্কান সুন্দরী, ১৬টি বোল্ড লুকে নজর কেড়েছেন বছরজুড়ে

আজ ৪১ বছরে পা দিলেন জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ। বলিউডে নিজের জায়গা অনেক আগেই পাকা করে নিয়েছেন এই লঙ্কান সুন্দরী। অভিনয়ের পাশাপাশি তাঁর গ্ল্যামারাস উপস্থিতি, আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তিত্ব ও নজরকাড়া ফ্যাশন সেন্সও তাঁকে সব সময় রেখেছে আলোচনায়। অ্যাওয়ার্ড শো থেকে রেড কার্পেট, ফটোশুট থেকে সোশ্যাল মিডিয়া, বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লুকে ভক্তদের মুগ্ধ করেছেন তিনি। ব্যক্তিজীবন ঘিরে নানা সময়ে আলোচনা-সমালোচনা থাকলেও সেসব ছাপিয়ে জ্যাকুলিনকে বারবার দেখা গেছে নিজের চেনা আত্মবিশ্বাসী রূপে। ফ্যাশনের ক্ষেত্রেও বয়স যেন তাঁর কাছে কেবল একটি সংখ্যা। সময়ের সঙ্গে তাঁর স্টাইল হয়েছে আরও পরিণত, সাহসী ও গ্ল্যামারাস। জন্মদিনে দেখা যাক, সময়ের কোন কোন লুকে বারবার নজর কেড়েছেন এই বলিউড তারকা।