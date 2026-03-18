তারুণ তাহিলিয়ানির কনসেপ্ট শাড়িতে অনন্যা পান্ডে: লেস আর সিকুইনে আধুনিক ঐতিহ্যের নতুন ভাষা
লুক

বলিউডের স্টাইলিশ প্রজন্মের অন্যতম মুখ আনন্যা পান্ডে আবারও নজর কাড়লেন এক অনন্য ফ্যাশন স্টেটমেন্টে। ডিজাইনার তারুণ তাহিলিয়ানির কনসেপ্ট শাড়িতে তিনি তুলে ধরলেন এমন এক লুক, যেখানে ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মেলবন্ধন হয়েছে নিখুঁতভাবে।

শেয়ার করুন
ফলো করুন

বলিউডের নতুন প্রজন্মের স্টাইল আইকনদের তালিকায় আনন্যা পান্ডে এখন এক অনস্বীকার্য নাম। তার ফ্যাশন স্টেটমেন্টে থাকে আধুনিকতা, কিন্তু তার ভেতরেই সূক্ষ্মভাবে মিশে থাকে ঐতিহ্যের ছোঁয়া। সাম্প্রতিক এক উপস্থিতিতে তিনি বেছে নিয়েছেন ডিজাইনার তারুণ তাহিলিয়ানি-এর একটি কনসেপ্ট শাড়ি, যা আবারও প্রমাণ করে—শাড়ি কখনো পুরোনো হয় না, বরং নতুন ব্যাখ্যায় আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

এই প্রি-ড্রেপড কনসেপ্ট শাড়িটি ছিল ঐতিহ্যবাহী ড্রেপিংয়ের কোমলতা আর করসেটের গঠনের এক নিখুঁত মিশ্রণ। শাড়ির উপরের অংশে ছিল সুইটহার্ট নেকলাইন করসেট বডিস, যেখানে দৃশ্যমান বোনিং ডিটেইল পুরো লুকটিকে দিয়েছে স্ট্রাকচার্ড এবং এলিগ্যান্ট ফিনিশ। টোনাল এমব্রয়ডারি আর সিকুইনের সূক্ষ্ম কাজ ফুলের মোটিফে ছড়িয়ে ছিল, যা পুরো আউটফিটে এনে দিয়েছে এক নরম ঝলক।

কোমরের কাছে নরম প্লিটস হয়ে শাড়িটি নেমে গেছে সরু, ফ্লোর-লেংথ সিলুয়েটে। আর শাড়ির শিয়ার লেস পল্লুতে ছিল কারুকার্য করা ফুলের নকশা, স্ক্যালপড এজ এবং হালকা ঝিকিমিকি—যা পুরো লুকটিকে করেছে আরও ড্রামাটিক অথচ পরিমিত।

বিজ্ঞাপন

তারুণ তাহিলিয়ানি-এর ডিজাইনে ড্রেপিং সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। তার ‘ইন্ডিয়া মডার্ন’ ধারণার মধ্য দিয়ে ঐতিহ্যবাহী শাড়িকে তিনি নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন—কখনো শাড়ি-গাউন, কখনো আবার জাম্পস্যুট হাইব্রিড হিসেবে। এই লুকটিও সেই ধারারই একটি নিখুঁত উদাহরণ, যেখানে স্টাইল এবং আরামের সমন্বয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

স্টাইলিংয়ে ছিলেন প্রিয়াঙ্কা কাপাডিয়া বাদানি, যিনি পুরো লুকটিকে রেখেছেন মিনিমাল কিন্তু প্রভাবশালী। অ্যাকসেসরিজ হিসেবে ছিল উমরাও জুয়েলস -এর একটি চোকার, যা আউটফিটের সঙ্গে দারুণভাবে মানিয়ে গেছে।

বিউটি লুকে আনন্যা পান্ডে থেকেছেন তার পরিচিত স্বাচ্ছন্দ্যে। আচল মারওয়ানি তার চুল সাজিয়েছেন হাফ-আপ স্টাইলে—সহজ, কিন্তু মার্জিত। আর মেকআপে রাধিমা খুবচন্দনি রেখেছেন লুমিনাস স্কিন, সফট ড্রেপড ব্লাশ এবং গ্লসি নিউড লিপ—যা পুরো লুকটিকে দিয়েছে এক নরম, রোমান্টিক আবহ।

সব মিলিয়ে, এই লুকটি শুধু একটি ফ্যাশন স্টেটমেন্ট নয়—এটি প্রমাণ করে, সঠিক ডিজাইন আর স্টাইলিং থাকলে শাড়ি হতে পারে সমকালীন ফ্যাশনের সবচেয়ে শক্তিশালী ভাষা।

বিজ্ঞাপন
প্রকাশ: ১৮ মার্চ ২০২৬, ১৪: ০০
বিজ্ঞাপন