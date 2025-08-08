খোলস ভেঙে এখন পুরোদস্তুর গ্ল্যামার গার্ল তাসনিয়া ফারিণ
খোলস ভেঙে এখন পুরোদস্তুর গ্ল্যামার গার্ল তাসনিয়া ফারিণ

দেশের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ। সাবলীল অভিনয় আর মিষ্টি হাসিতে ইতিমধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন দর্শকদের মনে। তাঁর সাদামাটা সাজ, সাধারণ পোশাক আর ন্যাচারাল লুক বরাবরই দর্শকদের পছন্দের তালিকায়। তবে পশ্চিমা পোশাকে ধরা দিলেই যেন একেবারে অন্য রকম মোহ ছড়িয়ে দেন তিনি। ধীরে ধীরে খোলস ভেঙে এখন এক নতুন রূপে ধরা দিচ্ছেন অভিনেত্রী। যেন পুরোদস্তুর গ্ল্যামার গার্ল! সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া ওয়েস্টার্ন আউটফিটে তাঁর ব্যক্তিত্ব যেন আরও বেশি কনফিডেন্ট, বোল্ড আর ক্যারিশম্যাটিক।

১/৯
অল ব্ল্যাক লুকে তিনি যেন পুরোদস্তুর গ্ল্যামার গার্ল। সিকুইন সজ্জিত ক্রপ টপের সঙ্গে হাইওয়েস্ট বটম জুটি হয়েছে।
২/৯
সিকুইনের ঝলমলে শ্রাগটি একপাশে স্টাইল করে নিয়েছেন তিনি, যা পুরো লুকে টুইস্ট যোগ করেছে। কানে দুলছে সাদা পাথরের ঝুলন্ত দুল। আর সফট গ্ল্যাম মেকআপে তাঁর লুক হয়েছে সম্পূর্ণ।
৩/৯
লাল স্লিভলেস টপ আর সিলভার সিকুইনের মিডি স্কার্ট পরেছেন তিনি এই লুকে। নজর কাড়ছে কালো রং-এর অ্যাংকেল বুট।
৪/৯
এই আউটফিটের সঙ্গে মিনিমাল জুয়েলারি পরেছেন ফারিণ। গলায় শোভা পাচ্ছে সাদা পাথরের চোকার। ঠোঁটে লাল লিপস্টিক আর গ্ল্যাম ছড়ানো মেকআপও আকর্ষণ ছড়াচ্ছে।
৫/৯
কাউল নেকলাইনের লাল স্লিভলেস ড্রেসে ফারিণকে অন্য রকম সুন্দর লাগছে। পোশাকের স্লিভে থাকা সোনালি চেইনের সঙ্গে মিলিয়ে তিনি বেছে নিয়েছেন সোনালি জুয়েলারি। কানে চেইন প্যাটার্ন দুল আর হাতে পরেছেন ব্রেসলেট।
৬/৯
মিনিমাল মেকআপ করেছেন ফারিণ। লেন্স পরা চোখ সাজিয়েছেন মাশকারায়, ঠোঁটে ন্যুড লিপগ্লস আর গালে হালকা ব্লাশঅন। তাতেই জমে উঠেছে পার্টি লুক।
৭/৯
অফ দ্য শোল্ডার লাল গাউনের সঙ্গে সাদা-সবুজ পাথরের জুয়েলারি পরেছেন অভিনেত্রী। মিনিমাল মেকআপে সাজলেও যেন দ্যুতি ছড়াচ্ছেন তিনি।
৮/৯
ফ্লোরাল প্রিন্টের সাদা ক্রপড ব্লেজার আর সিকুইনসজ্জিত কালো স্কার্টের লুকে ফ্রেমবন্দী হয়েছেন অভিনেত্রী। কাউল নেকলাইনের স্যাটিন টপের ওপর এভাবে লেয়ারিং স্টাইলও করা যায়।
৯/৯
সুন্দর এই আউটফিটের সঙ্গে অভিনেত্রী কানে পরেছেন সিলভার স্টেটমেন্ট দুল। গোলাপি আভার মেকআপ লুকে তাঁকে বেশ সুন্দর লাগছে।
ছবি: রফিকুল ইসলাম (র‍্যাফ ক্লিক)

প্রকাশ: ০৮ আগস্ট ২০২৫, ০২: ০৫
