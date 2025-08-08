খোলস ভেঙে এখন পুরোদস্তুর গ্ল্যামার গার্ল তাসনিয়া ফারিণ

দেশের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ। সাবলীল অভিনয় আর মিষ্টি হাসিতে ইতিমধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন দর্শকদের মনে। তাঁর সাদামাটা সাজ, সাধারণ পোশাক আর ন্যাচারাল লুক বরাবরই দর্শকদের পছন্দের তালিকায়। তবে পশ্চিমা পোশাকে ধরা দিলেই যেন একেবারে অন্য রকম মোহ ছড়িয়ে দেন তিনি। ধীরে ধীরে খোলস ভেঙে এখন এক নতুন রূপে ধরা দিচ্ছেন অভিনেত্রী। যেন পুরোদস্তুর গ্ল্যামার গার্ল! সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া ওয়েস্টার্ন আউটফিটে তাঁর ব্যক্তিত্ব যেন আরও বেশি কনফিডেন্ট, বোল্ড আর ক্যারিশম্যাটিক।
ছবি: রফিকুল ইসলাম (র্যাফ ক্লিক)